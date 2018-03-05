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    Из Винницы. Пришел, увидел, задушил, закопал, дальше пошел

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (300)

    (обновлено: )54803
    С будущей жертвой экс-заключенный (отсидел 2 года за побои и изнасилование) познакомился в сети. Встретились, произошел конфликт, после чего мужчина задушил 20-летнюю девушку.
    На месте убийства в Виннице
    Национальная полиция Украины

    РИА Новости Украина

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    В Виннице произошел шокирующий случай. 28 февраля следователь следственного управления полиции объявил о подозрении в совершении умышленного убийства 30-летнему жителю Шаргородского района. Мужчина в октябре прошлого года лишил жизни девушку и закопал во дворе собственного дома, чтобы скрыть следы преступления, сообщает издание Моя Винница.

    По словам заместителя начальника ГУНП в Винницкой области полковника полиции Александра Цимбалюка, в конце октября прошлого года в полицию обратилась жительница Жмеринки с заявлением об исчезновении 20-летней дочери. Женщина сообщила, что 28 октября девушка вышла из арендованного дома в пгт. недалеко от Винницы, где жила последнее время, и связь с ней оборвалась.

    Национальная полиция Украины
    На месте убийства в Виннице

    Все это время сотрудники управления уголовного розыска областной полиции искали девушку. Отрабатывали ряд версий, проверили ее круг общения, воссоздали передвижения в день исчезновения. Полицейские опросили десятки людей, которые могли видеть девушку, в том числе перевозчиков, таксистов. Искали девушку и через средства массовой информации и соцсети.

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    Полицейские установили, что к исчезновению девушки может быть причастен 30-летний мужчина, с которым девушка познакомилась в интернете. Раньше его привлекали к уголовной ответственности. За побои, незаконное лишение свободы и изнасилование он отсидел 2 года в тюрьме.

    Злоумышленник подтвердил свое знакомство с пропавшей, но не давал правдивых показаний, утверждая, что не знает, куда она поехала после их встречи. Но полицейским удалось добыть неопровержимые доказательства причастности этого человека к убийству девушки.

    Скриншот с Youtube
    На месте убийства в Виннице

    Под давлением собранной доказательной базы злоумышленник признался в содеянном и показал место, где спрятал тело убитой девушки. По предварительной информации, у него возник с потерпевшей ситуативный конфликт, в результате чего он задушил ее.

    Подозреваемый закопал жертву на территории домовладения в Шаргородскому районе. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства по ч.1 ст.115 УК Украины. Ему грозит до 15 лет заключения.

    Скриншот с Youtube
    На месте убийства в Виннице

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