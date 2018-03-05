Из Винницы. Пришел, увидел, задушил, закопал, дальше пошел

РИА Новости Украина

В Виннице произошел шокирующий случай. 28 февраля следователь следственного управления полиции объявил о подозрении в совершении умышленного убийства 30-летнему жителю Шаргородского района. Мужчина в октябре прошлого года лишил жизни девушку и закопал во дворе собственного дома, чтобы скрыть следы преступления, сообщает издание Моя Винница.

По словам заместителя начальника ГУНП в Винницкой области полковника полиции Александра Цимбалюка, в конце октября прошлого года в полицию обратилась жительница Жмеринки с заявлением об исчезновении 20-летней дочери. Женщина сообщила, что 28 октября девушка вышла из арендованного дома в пгт. недалеко от Винницы, где жила последнее время, и связь с ней оборвалась.

Национальная полиция Украины На месте убийства в Виннице

Все это время сотрудники управления уголовного розыска областной полиции искали девушку. Отрабатывали ряд версий, проверили ее круг общения, воссоздали передвижения в день исчезновения. Полицейские опросили десятки людей, которые могли видеть девушку, в том числе перевозчиков, таксистов. Искали девушку и через средства массовой информации и соцсети.

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Полицейские установили, что к исчезновению девушки может быть причастен 30-летний мужчина, с которым девушка познакомилась в интернете. Раньше его привлекали к уголовной ответственности. За побои, незаконное лишение свободы и изнасилование он отсидел 2 года в тюрьме.

Злоумышленник подтвердил свое знакомство с пропавшей, но не давал правдивых показаний, утверждая, что не знает, куда она поехала после их встречи. Но полицейским удалось добыть неопровержимые доказательства причастности этого человека к убийству девушки.

Скриншот с Youtube На месте убийства в Виннице

Под давлением собранной доказательной базы злоумышленник признался в содеянном и показал место, где спрятал тело убитой девушки. По предварительной информации, у него возник с потерпевшей ситуативный конфликт, в результате чего он задушил ее.

Подозреваемый закопал жертву на территории домовладения в Шаргородскому районе. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства по ч.1 ст.115 УК Украины. Ему грозит до 15 лет заключения.