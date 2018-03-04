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    Киев

    Под Киевом задержан грузин, которого разыскивали за убийство в Германии

    (обновлено: )8001
    Гражданина Грузии задержали сегодня утром сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту "Киев". Нарушителя, который был в международном розыске.
    Аэропорт Киев
    Дмитрий Ценов, facebook

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Украинские пограничники задержали в аэропорту гражданина Грузии, которого разыскивали правоохранительные органы Германии, сообщила в воскресенье пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

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    "Гражданина Грузии, которого разыскивали правоохранители Германии, задержали сегодня утром сотрудники Госпогранслужбы в аэропорту "Киев". Нарушителя, который был в международном розыске, обнаружили среди пассажиров, направлявшихся на рейс в Тбилиси", — говорится в сообщении.

    Задержанного разыскивали в Германии, по предварительной информации, за убийство. Гражданина Грузии передали сотрудникам Национальной полиции Украины, добавили в ведомстве.

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