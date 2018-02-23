ТОП тем Украины: газовые войны в Днепре, смерть шедевра в Киеве

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Днепре продолжаются газовые войны, в Одессе сокрушаются из-за медленного "умирания" великой картины, а в Виннице заболевшие СПИДом людям честно рассказывают о своей жизни.

Самое интересное из региональных СМИ страны – в обзоре РИА Новости Украина.

Днепр: "Буллинг и травля: можно ли сказать, что дети стали более жестокими"

В детском коллективе часто прослеживается тенденция издевательства одного ребенка над другим…Психологи всего мира работают над тем, чтобы вывести явление буллинга из жизни подростков. Начинается жестокая травля, как правило, у детей 10-11 лет, а пик приходится на подростковый возраст 13-15 лет.

Психолог Ольга Бабенко рассказывает, что в возрасте 10 лет у ребенка появляется потребность занять свою нишу в обществе. И если у него это сделать не получается, то ребенок пытается самоутвердиться за счет других детей.

056.ua Психолог Ольга Бабенко

Читайте также: Ты да я, да мы с тобой. Сколько осталось украинцев?

Тенденция превышения числа умерших над числом новорожденных продолжает сохраняться. По предварительным данным численность населения в области на 1 января 2018 составляла 1274,4 тысячи человек.

"Вследствие демографических процессов, которые произошли в течение 2017 года, численность населения сократилась на 10 858 человек", – сообщают в ведомстве.

Основным фактором уменьшения численности населения было его естественное сокращение (8 076 человек), как результат превышения числа умерших над числом новорожденных: на 100 умерших – 59 новорожденных.

Винница: "Ночью думала лечь под поезд". Как живут жители после диагноза ВИЧ/СПИД"

Молодая девушка живет сейчас в одном из винницких центров. Родные от нее отказались. Чуть меньше года назад Снежана встретила парня, от которого забеременела. У Снежаны – группа инвалидности, в детстве она попала в аварию и после нее может ходить только с тростью.

Во время беременности ей сделали тесты, которые оказались положительными. Из роддома Снежану никто не забрал. Родные не захотели больше ее видеть…Принято считать, что СПИДом болеют люди, которые употребляют наркотики, ведут неразборчивую половую жизнь или иной неправильный образ жизни. Это не всегда так. Болезнь не выбирает людей по социальному статусу. Один из анонимно опрошенных вполне может оказаться вашим соседом по подъезду.

Одесса: "Десятилетие пофигизма: Подольский суд Киева приговорил одесского Караваджо к смерти"

Картина Микеланджело Меризи да Караваджо "Поцелуй Иуды", похищенная летом 2008 года из Одесского музея западного и восточного искусства и вернувшаяся в Украину в 2010-м, по-прежнему лежит в столичном институте и разрушается. Предполагаемых воров, которые давно уже находятся на свободе, даже не пытаются судить.

…Искусствовед, бывший директор Одесского музея западного и восточного искусства Владимир Островский считает, что полотно Караваджо стало заложником меркантильных интересов руководства национального реставрационного центра и странной судебной коллизии, в результате которой имущество одесского музея не только не возвращено владельцу, но и уничтожается от времени и условий хранения.

wikipedia Картина Микеланджело Меризи да Караваджо "Поцелуй Иуды"

Днепр: "Продолжение "газовых войн" в Днепре"

Поставщики газа продолжают начислять горожанам без домовых счетчиков предельные (штрафные) нормы потребления, горожане заявляют о подделке документов…Житель города, активистка Эмма Тофель, которая не первый год воюет с газовщиками, утверждает, что с завышенными нормами потребления бороться можно и нужно.

"Я рекомендую обращаться в представительство госрегулятора — НКРЭКП в Днепропетровской области. Уже есть положительные примеры, когда газовщики после таких обращений жителей вынуждены были делать перерасчет. НКРЭКП изучает каждую ситуацию и направляет в горгазы рекомендации о проведении перерасчетов граничных объемов, если видит, что законных оснований для увеличения нормы потребления нет", – рассказывает Эмма Тофель.