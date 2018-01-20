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    Черкассы в плену стихий: воду только начали подавать

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    (обновлено: )16601
    В третьем часу ночи с пятницы на субботу энергетики "Черкассыоблэнерго" ликвидировали аварию, сейчас системы водоснабжения заполняются водой, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко.
    Ситуация в Черкассах из-за отсутствия воды
    facebook.com/CherkasyofCards

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Жители Черкасс, где накануне был введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на насосной станции, вздохнули свободнее – авария ликвидирована, утром в субботу в дома начали постепенно подавать воду.

    Черкассы без воды
    Фото со страницы Константина Проценко в facebook
    Черкассы в плену желтого снега - спецкор

    Причиной аварии стала стихия: мокрый снег валил деревья, произошли многочисленные обрывы на основных и резервных линиях электроснабжения. В результате остановки работы насосной станции большинство районов Черкасс около двух суток оставались без водоснабжения.

    Городские власти организовали подвоз технической воды к домам, но этого было явно недостаточно. Горожане раскупили в магазинах весь запас бутилированной воды и начали растапливать снег (благо, город им просто завален).

    В ночь на пятницу неисправность ликвидировали, наполнили технические резервуары и начали наполнение водоводов города. Однако в пять часов утра произошла очередная авария в районе, водозабор снова был обесточен. 

    В связи с отсутствием водоснабжения из-за аварии на электростанции в Сокирно в пятницу в Черкассах ввели режим чрезвычайной ситуации, был создан штаб по ликвидации ЧС. 

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    По информации пресс-службы мэрии, возникла новая угроза: обесточенный город мог остаться и без тепла

    "Чтобы не допустить отключения отопления в квартирах и обеспечить давление в тепловых сетях сейчас идет подвоз воды к котельным", — сообщили в мэрии.

    Местные СМИ сообщают, что из-за снежных заносов и поваленных деревьев добраться до места аварии было сложно. 

    Снег в Черкассах

    В городе не работали все школы и детские сады. По информации от горожан, была произведена эвакуация пациентов одной из городских больниц.

    В третьем часу ночи с пятницы на субботу энергетики "Черкассыоблэнерго" ликвидировали аварию, сейчас системы водоснабжения заполняются водой, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко, чьи слова приводит сайт Черкасского горсовета. В домах черкасщан постепенно начала появляться вода.  

    Мэр выразил благодарность "каждому из работников, которые работали круглосуточно и приложили максимальные усилия для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать аварию".

    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    В областном центре и в других городах и селах региона продолжается работа по ликвидации последствий непогоды.  

    По последним данным ГСЧС, в Черкасской области остаются обесточенными 76 населенных пунктов.

    "В связи с большим скоплением крупногабаритного транспорта замедлено движение на участке автотрассы М-5 Киев – Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что скоростной поезд "Интерсити" Киев-Запорожье из-за непогоды застрял в Черкасской области.

    В субботу погодные условия стабилизировались, по состоянию на 8 часов утра опасных метеорологических явлений не наблюдается, сообщили в ГСЧС.

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