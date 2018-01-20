Черкассы в плену стихий: воду только начали подавать

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Жители Черкасс, где накануне был введен режим чрезвычайной ситуации из-за аварии на насосной станции, вздохнули свободнее – авария ликвидирована, утром в субботу в дома начали постепенно подавать воду.

Причиной аварии стала стихия: мокрый снег валил деревья, произошли многочисленные обрывы на основных и резервных линиях электроснабжения. В результате остановки работы насосной станции большинство районов Черкасс около двух суток оставались без водоснабжения.

Городские власти организовали подвоз технической воды к домам, но этого было явно недостаточно. Горожане раскупили в магазинах весь запас бутилированной воды и начали растапливать снег (благо, город им просто завален).

В ночь на пятницу неисправность ликвидировали, наполнили технические резервуары и начали наполнение водоводов города. Однако в пять часов утра произошла очередная авария в районе, водозабор снова был обесточен.

В связи с отсутствием водоснабжения из-за аварии на электростанции в Сокирно в пятницу в Черкассах ввели режим чрезвычайной ситуации, был создан штаб по ликвидации ЧС.

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По информации пресс-службы мэрии, возникла новая угроза: обесточенный город мог остаться и без тепла.

"Чтобы не допустить отключения отопления в квартирах и обеспечить давление в тепловых сетях сейчас идет подвоз воды к котельным", — сообщили в мэрии.

Местные СМИ сообщают, что из-за снежных заносов и поваленных деревьев добраться до места аварии было сложно.

Снег в Черкассах

В городе не работали все школы и детские сады. По информации от горожан, была произведена эвакуация пациентов одной из городских больниц.

В третьем часу ночи с пятницы на субботу энергетики "Черкассыоблэнерго" ликвидировали аварию, сейчас системы водоснабжения заполняются водой, сообщил мэр города Анатолий Бондаренко, чьи слова приводит сайт Черкасского горсовета. В домах черкасщан постепенно начала появляться вода.

Мэр выразил благодарность "каждому из работников, которые работали круглосуточно и приложили максимальные усилия для того, чтобы как можно быстрее ликвидировать аварию".

В областном центре и в других городах и селах региона продолжается работа по ликвидации последствий непогоды.

По последним данным ГСЧС, в Черкасской области остаются обесточенными 76 населенных пунктов.

"В связи с большим скоплением крупногабаритного транспорта замедлено движение на участке автотрассы М-5 Киев – Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что скоростной поезд "Интерсити" Киев-Запорожье из-за непогоды застрял в Черкасской области.

В субботу погодные условия стабилизировались, по состоянию на 8 часов утра опасных метеорологических явлений не наблюдается, сообщили в ГСЧС.