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    В Украине 400 населенных пунктов сидят без света, в Черкассах ждут воду

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    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине (119)

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    В Черкасской области восстановлено электроснабжение насосной станции "Черкассыводоканал", которая была обесточена в результате отключения линии электропередачи. Осуществляется постепенное наполнение водой городской системы водоснабжения.
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    RIA News Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. По состоянию на утро 20 января около 400 населенных пунктов остаются обесточенными из-за снегопада, а в городе Черкассы восстанавливают водоснабжение после обесточивания насосной станции, сообщает ГСЧС.

    Черкассы без воды
    Фото со страницы Константина Проценко в facebook
    Черкассы в плену желтого снега - спецкор

    "Остаются обесточенными 390 населенных пунктов в трех областях, а именно: Одесская — 298 населенных пунктов, Черкасская — 76 населенных пунктов, Черниговская — 16 населенных пунктов, которые были обесточены 18 января вследствие осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра)", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

    В частности, сообщается, что продолжаются работы по восстановлению электроснабжения города Вилково в Одесской области, а в Черкасской области восстановлено электроснабжение насосной станции "Черкассыводоканал" (обеспечивает водоснабжением город Черкассы), которая была обесточена 19 января в результате повторного отключения линии электропередачи 110 кВ на электроподстанции. По данным ведомства, осуществляется постепенное наполнение водой городской системы водоснабжения.

    По данным госслужбы, по состоянию на утро субботы небольшой снег идет в Кировоградской, Киевской и Черниговской областях.

    Ранее синоптики предупредили об ухудшении погодных условий в Украине. В Черкасской и Одесской областях 18 января прошли сильные снегопады. Кроме того, в самой Одессе из-за сильного дождя оказались затоплены улицы. Было остановлено движение на международной трассе "Одесса-Киев". Был закрыт ряд пропускных пунктов на госгранице в Одесской области. Накануне сообщалось, что более 700 населенных пунктов в десяти областях страны остались без электроснабжения.

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