Донбасс замер в ожидании большого обмена

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В преддверии Нового года Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики замерли в ожидании большого обмена пленными. Накануне, 25 декабря, в Москве в ходе миротворческой встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом глава ДНР Александр Захарченко заявил, что обмен пленными между непризнанными республиками и Украиной пройдет 27 декабря.

"Сегодня (25 декабря, – Авт.) действительно произошло знаменательное событие: последние условия были обговорены, и 27 декабря произойдет обмен по формуле "306 на 74". Благодаря Вам, Ваше Святейшество (патриарх Кирилл – Авт.), и Вам, Виктор Владимирович (Медведчук, – Авт.). Надеюсь, и украинская сторона будет придерживаться своих обещаний. Это действительно святое дело: люди, которые провели больше трех лет в плену, смогут вернуться домой, благодаря и церкви, и власти, которые смогли все это организовать. Самое главное, мы покажем, что готовы к конструктивным шагам ради обмена пленными и достижения мира, который должен рано или поздно воцариться, и в этом огромная заслуга Вашего Святейшества", – отметил Захарченко.

В то же время патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул, что вопросы обмена пленными и мирного разрешения конфликта на Донбассе очень важны для русской православной церкви. По его словам в имеющихся списках значатся не все попавшие в плен в ходе вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. В РПЦ выразили надежду на то, что дальнейшие усилия приведут к освобождению всех находящихся в заключении, особо отметив, что паства русской церкви находится с обеих сторон вооруженного конфликта. Также патриарх Кирилл поблагодарил все стороны за конструктивные переговоры, отдельно отметив роль Украинской православной церкви в лице Блаженнейшего митрополита Онуфрия.

"Как вы знаете, процесс был очень непростым, и наша Церковь принимала в нем участие – в той мере, в которой это было необходимо. Особенно хотел бы подчеркнуть вклад Украинской Православной Церкви в лице Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Хотел бы выразить благодарность всем участникам, – и тем, кто сейчас здесь находится, и тем, кто сегодня здесь не присутствует, – за понимание важности того, чтобы в канун Нового года и Рождества Христова произошел обмен пленными", – говорится в сообщении пресс-службы патриарха Московского и всея Руси.

В Донецке рассчитывают на то, что украинская сторона не будет саботировать минские договоренности и выполнит все условия обмена. Так ситуацию прокомментировал постоянный полномочный представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах Контактной группы в Минске Денис Пушилин.

"Искренне надеюсь, что Украина выполнит взятые на себя обязательства и 27 декабря состоится долгожданный обмен пленными. Наконец-то освобожденные ребята вернутся в свои семьи, вернутся домой", – сказал чиновник.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней Контактной группы Ирина Геращенко также подтвердила, что обмен заложников на Донбассе состоится 27 декабря. При этом Геращенко подчеркнула, что в дальнейшем украинские власти будут добиваться освобождения и тех заложников, которые не вошли в списки на обмен.

"Официально. Украинская сторона была готова к обмену еще несколько дней назад, СБУ, ГПУ, Минская группа все для этого сделали. Как я и информировала, в том числе и украинский парламент – мы были на старте, на финишной прямой. Важно, что наконец-то сняты все проблемные вопросы, которые отсрочивали процесс увольнения. 27 декабря состоится освобождение 74 украинцев, мы в рамках освобождения передадим 306 тех, где это позволяет украинское законодательство. Только что у меня был разговор с президентом Петром Порошенко. Он подчеркивает, что украинская сторона готова к обмену и все сделала, чтобы разблокировать процесс освобождения. Мы стремились сделать это еще раньше. И мы счастливы, что та сторона, наконец, дала добро. Президент также дал поручение работать дальше, чтобы освободить всех – кто еще остается в тюрьмах на оккупированных территориях и в РФ", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

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Напомним, что в последний раз обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными ДНР и ЛНР проводился осенью 2016 года. После этого участники переговоров в Минске не могли достичь соглашений о новом обмене. Представители Киева и республик Донбасса постоянно обвиняли друг друга в провокациях и саботировании мирных соглашений. Определенные подвижки наметились только в середине ноября текущего года, когда президент России Владимир Путин провел первый официальный телефонный разговор с главой ДНР Александром Захарченко и ныне покинувшим свой пост руководителем ЛНР Игорем Плотницким. В ходе разговора обсуждалась инициатива лидера движения "Украинский выбор – право народа" Виктора Медведчука о необходимости скорейшего обмена военнопленными. Спустя некоторое время в ЛДНР заявили, что республики полностью готовы осуществить процедуру обмена до новогодних и рождественских праздников.