Загадочное и красивое свечение в небе над Донбассом

Появившееся накануне в небе над Донбассом загадочное природное явление вызвало переполох в социальных сетях. Необычное свечение в небе видели также и на территории России.
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Пользователи соцсетей предполагают, что разводы на небе могут быть связаны с пуском межконтинентальной баллистической ракеты с российского полигона в Астраханской области.
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Что же именно это было, пока неизвестно, впрочем, некоторые из жителей Донбасса обращают внимание исключительно на "эстетическую" сторону явления.