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    Фотоленты

    Загадочное и красивое свечение в небе над Донбассом

    (обновлено: )18210
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    @666_mancer
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    @666_mancer
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    Facebook Регион 13 - Луганск
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    @666_mancer
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом
    @666_mancer

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    Загадочное небесное свечение в небе над Донбассом

    Появившееся накануне в небе над Донбассом загадочное природное явление вызвало переполох в социальных сетях. Необычное свечение в небе видели также и на территории России.

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    Пользователи соцсетей предполагают, что разводы на небе могут быть связаны с пуском межконтинентальной баллистической ракеты с российского полигона в Астраханской области.

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    Что же именно это было, пока неизвестно, впрочем, некоторые из жителей Донбасса обращают внимание исключительно на "эстетическую" сторону явления. 

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