Загадочное и красивое свечение в небе над Донбассом

Появившееся накануне в небе над Донбассом загадочное природное явление вызвало переполох в социальных сетях. Необычное свечение в небе видели также и на территории России.

Смотрите также: Магические оригами от вьетнамского художника поразили мир

Пользователи соцсетей предполагают, что разводы на небе могут быть связаны с пуском межконтинентальной баллистической ракеты с российского полигона в Астраханской области.

Смотрите также: В Одессе запечатлели необыкновенный огненный закат

Что же именно это было, пока неизвестно, впрочем, некоторые из жителей Донбасса обращают внимание исключительно на "эстетическую" сторону явления.