Совместными усилиями ищем европейские ценности в Украине

РИА Новости Украина

Украинцы очень четко, высокой ценой — ценой человеческих жизней, задекларировали свое стремление к проевропейскому курсу для нашей страны. Очевидно, ценности, важные для граждан ЕС, близки и украинцам. Впрочем, конечно, мысли внутри общества различаются, дискуссия о приоритетных ценностей довольно острая, а результаты многочисленных исследований на эту тему демонстрируют интересные статистические показатели, пишет Анна Твердохлеб.

РИА Новости Украина публикует фрагменты этого материала.

Ужгородский пресс-клуб подготовил небольшой обзор результатов недавно проведенного исследования, проведенного Институтом Горшенина в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Беларуси.

Специалисты Института искали ответы на вопросы, каким является представление украинцев о европейских ценностях? Разделяют ли они основные принципы европейского сообщества? Как зависит представление о европейских ценностях от региона проживания и возраста? Связано ли представление о европейских ценностях с тем, какой внешнеполитический курс поддерживает человек? Как формируются представления украинцев о европейских ценностях?

"В рамках всеукраинского количественного исследования респондентам было предложено отметить, какие три европейские ценности являются важнейшими для них лично. Вместе с тем, им необходимо было ответить, какие из перечня ценностей, по их личному мнению, являются самыми главными для жителей Украины и европейцев", — говорится в обнародованных материалах Института Горшенина.

Как отмечают инициаторы опроса, в исследовании был использован перечень ценностей, разработанный "Евробарометром" — социологической службой Европейской Комиссии.

Верховенство права

Исследование показало, что это наиболее востребованная ценность. Верховенство права спонтанно вспомнили во всех группах. При этом следует заметить, что речь идет как раз не о тотальной законопослушности, а наоборот — это принцип, по которому права человека — выше закона. На принципе верховенства права работает, например, Европейский суд по правам человека — он может принять решение в пользу гражданина в споре с государством, даже если государство не нарушило собственного закона, но если этот закон нарушает права человека, прописанные в Европейской конвенции по правам человека.

Равенство перед законом

Здесь речь идет в основном о неотвратимости наказания за правонарушения, невзирая на должности, регалии или достаток. Вместе с тем, все участники групп соглашаются, что путь к реализации указанных ценностей будет длительным, ведь, по их мнению, в нашей стране отсутствуют справедливые суды; коррупция достигла безумных масштабов и охватила практически все сферы жизни; законодательная система крайне несовершенна; в сознании граждан нет ни уважения, ни страха перед законом.

Права человека

Причем чаще всего участники дискуссий вспоминают о правах детей. Речь идет о запрете физического и психического насилия в отношении них. Следующая группа, которая ассоциируется с понятием прав человека, — женщины. Считается, что в Европе женщины в большей степени защищены от домашнего насилия, имущественной дискриминации и сексуальных домогательств. Отдельно было упомянуто о соблюдении прав людей с инвалидностью.

Иллюстрируя ценность прав человека, респонденты упоминали также: право на демонстрации, право на достойную оплату труда, право на здоровье и пенсионное обеспечение.

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Третьим столпом европейского общества респонденты считают демократию. Довольно часто респонденты ассоциируют демократию со свободой слова и правом на протест.

Мир

Мир как приемлемая и важная ценность был также упомянут на всех группах, что еще раз говорит о недовольстве украинцев в различных регионах базовых ценностей и потребностей, например, таких, как потребность в физической безопасности.

Равенство

Равенство в качестве европейской ценности вспомнили более чем в половине групп. Ее восприятие также чрезвычайно многопланово. Оно включает в себя: отсутствие дискриминации по гендерному или расовому признаку, равенство возможностей, относительное имущественное равенство, равенство всех перед законом, равные возможности для людей с инвалидностью. Упомянутая ценность особенно близка респондентам и не вызывает никакой критики.

Свобода вероисповедания

По мнению участников групп, здесь речь идет о терпимости к различным религиям, праве избрания веры по своему усмотрению и отсутствии дискриминации по религиозному признаку.

Личная свобода

Ее спонтанно назвали во всех группах сторонники евроинтеграции, а также ее противники. То есть Европа ассоциируется не только с ценностями, которые регулируют общежитие, но и с вполне индивидуалистическими.

Самореализация индивида

Участники всех групп отметили, что такая потребность не только приемлема, но необходима. Респонденты считают, что в государстве должны быть созданы условия для ее реализации.

В целом, европейское мировоззрение и ценности признаются респондентами как достойный идеал для подражания. Практически на всех группах звучал тезис о том, что они являются необходимым условием нормального функционирования общества.

"Следовательно, можно говорить о том, что ряд базовых европейских ценностей воспринимается украинцами как благо, к которому нужно стремиться и которое в перспективе может повлиять на положительные общественные тенденции. Вместе с тем для украинцев характерно то, что они склонны гипотетически поддерживать эти ценности, но в повседневной практике их воплощают избирательно", — делают вывод инициаторы опроса.

Результаты опроса показали, что наибольшей ценностью из предложенного перечня для респондентов является "мир" (56,6%), "ценность человеческой жизни" (42,7%) и "права человека" (33,3%). Наименьшие показатели получили ценности "уважение к другим культурам" (5,4%) и "толерантность" (9%).

Несколько иначе выглядит восприятия респондентами системы ценностей европейцев. Они считают, что первоочередные ценности жителей европейских стран — "демократия" (34,7%), "верховенство права" (28,9%) и "права человека" (28,1%). Наименее важной, по их мнению, для европейцев является "солидарность, поддержка ближнего" (8,1%).

В то же время, ежегодные исследования в рамках проекта "Евробарометра" свидетельствуют о том, что сами европейцы относят к главным ценностям именно "мир" (2014 — 44%, 2015 — 45%), "права человека" (2014-2015 гг.. — 40%) и "уважение к человеческой жизни" (2014 — 34%, 2015 — 35%). Реже других ценностей европейцы выбирали "религию" (2014 — 6%, 2015 — 5%) и самореализацию (2014 — 2015 — 9%).