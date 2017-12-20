Самая бедная страна Европы. Украинцы бегут от нищеты - пресс-конференция

В четверг, 21 декабря, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "Самая бедная страна Европы. Украинцы бегут от нищеты".

В мире существуют различные методы оценки уровня бедности. Критериями оценки для ООН служат ВВП на душу населения и покупательная способность. По стандартам ООН, если человек тратит на проживание и продукты менее 5 долларов в день (в месяц это менее 150 долларов, учитывая не только питание, но и расходы на коммунальные платежи, проезд и пр.), то он живет за порогом бедности.

Несмотря на заявления властей, что главной задачей в 2017 году станет борьба с бедностью, в реальности улучшения украинцы не почувствовали. Пока "борьба с бедностью" на госуровне ознаменовалась принятием соответствующей Страгетии, а также утверждением методики определения глубины бедности. Согласно одному из социологических методов, в основе которого покупательская способность населения, если 40% и более дохода семьи тратится на питание, то семья находится на уровне бедности.

Согласно исследованию украинского аналитического центра Texty.org.ua, Украина стала наиболее бедной страной в Европе: здесь самая низкая зарплата после уплаты налогов — всего 190 евро. Выросла разница между минимальными и максимальными зарплатами в бюджетных учреждениях. Если в Западной Европе эта "вилка" составляет 1:4, в США 1:5, то в Украине разница в 2006 году была 1:40, а в 2017 — уже 1:100. По данным соцопроса КМИС в 2017 года, лишь 50,3% украинцам полностью хватало денег на еду, а покупать одежду уже трудно. Только 27% ответили, что им хватает денег на еду и одежду. При этом почти 20% украинцам не хватает денег на продукты питания, а 80% украинских пенсионеров живут за чертой бедности.

Украина также столкнулась с проблемами миграции. Украинцы буквально бегут от нищеты. Хотя сегодня основные миграционные потоки связаны с трудовой миграцией, они могут обернуться и выездом в другие страны на постоянное место жительства.

Эксперты пресс-конференции:

Людмила Черенько, заведующая отделом исследований уровня жизни Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности

Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований НАН Украины

Дмитрий Дмитрук, директора Центра "Социальный мониторинг"

Онлайн-трансляция пресс-конференции на сайте rian.com.ua состоится 21 декабря в 13.00

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