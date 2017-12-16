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    Павлив: Европа лупит действующую украинскую власть по щекам

    Тема:

    Закон об образовании: как поссориться с соседом? (349)

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    Политолог Михаил Павлив считает, что в Украине попираются конституционные права миллионов граждан, и скоро, по его мнению, европейские партнеры в слух будут называть действующую украинскую власть режимом.
    Канал на Youtube РИА Новости Украина

    Несмотря на заявлений украинской власти о том, что выводы Венецианской комиссии и проект резолюции ПАСЕ о новом законе об образовании, в частности о его "языковой статье", в пользу Украины, фактически Европа демонстирует весьма жесткую позицию, заявил политолог, директор "Фонда гуманитарных стратегий" Михаил Павлив.

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    "Европейцы, уже не стесняясь, уже не критикуя, они просто лупят действующий украинский режим за то, что попираются права и свободы, за то, что дискриминируются миллионы граждан Украины, нарушаются их конституционные права, их естественные парава", — заявил Павлив на пресс-конференции в РИА Новости Украина

    Он полагает, что очень скоро в Европе будут в слух говорить о том, что в Украине "именно режим, диктатура". 

    Венецианская комиссия ранее поддержала аргументацию Киева в части претензий властей Венгрии, которые заявляют, что закон об образовании сужает права национальных меньшинств. 11 декабря Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании". Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, однако в нем отмечается, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в "языковую статью" закона.

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    Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

    фото из открытых источников
    Deutsche Welle: что будет с русским языком в Украине?

    Глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

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    Напомним, ПАСЕ большинством голосов 12 октября приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.

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