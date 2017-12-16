Павлив: Европа лупит действующую украинскую власть по щекам

Несмотря на заявлений украинской власти о том, что выводы Венецианской комиссии и проект резолюции ПАСЕ о новом законе об образовании, в частности о его "языковой статье", в пользу Украины, фактически Европа демонстирует весьма жесткую позицию, заявил политолог, директор "Фонда гуманитарных стратегий" Михаил Павлив.

"Европейцы, уже не стесняясь, уже не критикуя, они просто лупят действующий украинский режим за то, что попираются права и свободы, за то, что дискриминируются миллионы граждан Украины, нарушаются их конституционные права, их естественные парава", — заявил Павлив на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Он полагает, что очень скоро в Европе будут в слух говорить о том, что в Украине "именно режим, диктатура".

Венецианская комиссия ранее поддержала аргументацию Киева в части претензий властей Венгрии, которые заявляют, что закон об образовании сужает права национальных меньшинств. 11 декабря Венецианская комиссия опубликовала решение о языковых положениях закона Украины "Об образовании". Документ содержит ряд рекомендаций для Украины, однако в нем отмечается, что права венгров и других меньшинств стран-членов ЕС могут быть соблюдены без внесения изменений в "языковую статью" закона.

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Верховная Рада 5 сентября одобрила новый закон об образовании. Принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу 28 сентября.

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто на встрече с представителями венгерской диаспоры в Ужгороде заявил, что Будапешт инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за нового закона об образовании. По его словам, закон нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поскольку, считает венгерский дипломат, лишает национальные меньшинства права учиться на родном языке, что якобы приведет к ухудшению положения венгров и других нацменьшинств, проживающих в Украине.

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Напомним, ПАСЕ большинством голосов 12 октября приняла резолюцию, в которой отметила, что новый украинский закон об образовании не обеспечивает надлежащего баланса между официальным языком и языками национальных меньшинств. В Украине резолюцию раскритиковали, отметив, что она не предполагает правовых последствий, а также не учитывает аргументы Киева.