"Пусть теперь платит Украина": в РФ сделали заявление о взносах в Совет Европы

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков предложил Украине платить взнос в Совет Европы, вступивший в фазу острого кризиса.

"Из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса. Вслед за Россией Турция уведомила СЕ о сокращении взноса. Пусть теперь платит Украина", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

В середине ноября пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген сообщил, что в ходе пресс-конференции с лидером турецкой оппозиции генсек СЕ Турбьерн Ягланд подтвердил журналистам, что получил от главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу письмо от 31 октября, в котором министр сообщил, что Турция перестанет быть одним из "основных плательщиков" Совета Европы".

В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что возвращение России голоса в ПАСЕ станет "пощечиной" для Совета Европы.