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    Россия

    "Пусть теперь платит Украина": в РФ сделали заявление о взносах в Совет Европы

    (обновлено: )1767410
    Из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса. Вслед за Россией Турция уведомила СЕ о сокращении взноса. Пусть теперь платит Украина, отметил российский сенатор Алексей Пушков.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 дек — РИА Новости Украина. Российский сенатор Алексей Пушков предложил Украине платить взнос в Совет Европы, вступивший в фазу острого кризиса.

    "Из-за ПАСЕ Совет Европы вступил в фазу острого кризиса. Вслед за Россией Турция уведомила СЕ о сокращении взноса. Пусть теперь платит Украина", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

    В середине ноября пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген сообщил, что в ходе пресс-конференции с лидером турецкой оппозиции генсек СЕ Турбьерн Ягланд подтвердил журналистам, что получил от главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу письмо от 31 октября, в котором министр сообщил, что Турция перестанет быть одним из "основных плательщиков" Совета Европы".

    В конце июня этого года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме.

    Ранее глава МИД Павел Климкин заявил, что возвращение России голоса в ПАСЕ станет "пощечиной" для Совета Европы.

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