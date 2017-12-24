В Харькове подсчитали: Пять причин отказа в визе в США

РИА Новости Украина

Теоретически, я знала, что наша планета огромная, что на ней шесть материков и четыре океана. Но практически моей планетой была Украина. Америка в мои мечты врывалась постепенно. В виде моста Золотые ворота из "Все женщины ведьмы", пейзажей из "Блудливой Калифорнии" и бутиков Манхеттена из "Секс в большом городе", пишет Евгения Науменко.

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Как сейчас помню речь своего нынешнего преподавателя: "Серед переваг навчання на нашій магістерській програмі – закордонні стажування. Італія, Польща, Америка ("Среди преимуществ обучения на нашей магистерской программе – зарубежные стажировки. Италия, Польша, Америка"). Думаю, о-о-о вот так крючок. Конечно, я, как амбициозная рыбка, попалась на него.

И этот момент настал. "Вы выиграли конкурс и отправляетесь на месяц в Стемфорд (штат Коннектикут)". То есть возле самого Нью-Йорка!

Я была и рада, и растеряна, мне хотелось кричать об этом на весь мир и молчать одновременно. Вся большая семья поздравляла по телефону, будто мне 40 и я наконец-то выхожу замуж. Помню, тогда сестре сказала фразу: "Ксюха, вот пока не буду сидеть в Борисполе с билетом в руках – не поверю!".

Мне отказывают в визе. Дважды. Первый раз – мужчина, второй – женщина. Первый раз – в сентябре, второй – в октябре. Первый раз – 4 320 грн, второй – 4 320 грн. Дважды. Восемь тысяч шестьсот сорок гривен из родительского кармана за несбывшуюся мечту.

– Как не дали? – В смысле не дали? – Как они объяснили? – А что сказали? – А почему?

Честно, я сожгла обе бумажки с отказом и не вспомню формулировок. Но всем, кому отказывают, дают её, такую белую, формата почти А-4. Счастливчикам достаются голубые А-5.

Суть в том, что я не доказала, что вернусь в Украину. Я – "потенциальная иммигрантка", подающая на неимиигрантскую визу с приглашениями от Стемфордского архива, американской образовательной фундации и рекомендательным письмом от гражданина США, вице-президента совета директоров этой фундации.

– Может, у тебя там родственники? – спрашивали меня.

– Да, двоюродный дядя на западном берегу Америки. Но в прошлом году в страну моей мечты ездил чувак, у которого брат там живет. Не канает, – отвечала я.

– Может, потому что ты не замужем?

– Да, как и мои шесть одногруппниц, которым визу дали.

– Может, у них есть норма какая-то по выдаче? Например, каждому седьмому обратившемуся – не давать?

– Я была третьей из нашей группы.

– Может, надо податься второй раз? Говорят, дают.

– Да, подавала. Не дали.

– Слушай, а может ты слишком красивая?

– Ну, Трамп-пам-пам!

Люди! Я послушно поставила около 20 галочек возле "No", заверяя, что я не террористка, не наркоманка и не еду в Америку заниматься проституцией. Я ходила на встречу с послом Америки и пыталась подтянуть свой английский. Тогда я еще не знала, зачем мне слова snubbed (напившийся) и deprived (обездоленный) в словарике. Я прилежно складывала в папочку все нужные документы. Так же прилежно я их потом сожгла под американскую поп-песню. Я старалась не улыбаться и говорить громче, когда того просил офицер в посольстве. Я старалась не убивать во сне консульских офицеров, говорящих "Евгения, к сожалению, мы вынуждены вам отказать".

Нашла в сети "занимательные" факты, советы от бывшего консульского офицера по получению туристических виз.

Лучше не говорить на английском, скрывать, что есть друзья/родственники в США и выбирать самое раннее время для собеседования, так как существует понятие "лимит на выдачу виз".

Так же, существуют две закономерности: чем больше пачка документов, тем больше вероятность отказа; если называете целью путешествия "Лас Вегас" или "Круиз по Карибам" – это 100% "да" – так как это значит, что вы оставите там прилично денег. Ну и конечно человеческий фактор: если вы понравились офицеру, вероятность получения визы выше.

Завоевывать симпатию офицера следует крайне осторожно. Здесь много полутонов. Быть угрюмым – плохо, но и чрезмерно улыбаться – подозрительно. Заискивать не стоит, но и недоброжелательность демонстрировать не следует.

В общем, работник посольства должен оценить ваше психологическое состояние, как такое: "Я уверен – вы примите правильное решение, моя виза для меня не так важна, как верховенство высшей справедливости Америки".

По статистике, США не отказывает в неиммиграционных визах гражданам четырех стран: Андорры, Лихтенштейна, Монако и Сан-Марино. На ум приходит стихотворение "…вибрати не можна тільки Батьківщину ("Выбрать нельзя только Родину)".

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Позже понимаю, что ною напрасно. (Хотя, черт, даже гражданину Северной Кореи дали визу в сентябре этого года. Да, для дипломатической миссии, но все же!).

Население Сан-Марино – 33 тысячи, Украины – 42 млн. За сентябрь 2017 года только неиммиграционные туристические визы (B1/B2) открыли 3 555 украинцам и ни одной такой жителям Сан-Марино. Только четверо сан-маринцев уехали в США, трое из них – по дипломатической визе (G) и один – по визе для программ обмена. А вообще, что жаловаться, если жителей Микронезии (бывшей колонии США, между прочим) и Восточной Сахары вообще не пускают.

Кстати, процент отказов для Украины на протяжении пяти последних лет особо не меняется – это плюс-минус 30%. То есть треть украинцев, вместо визы США, получают "белые листочки А-4".

Почему? В "этих ваших интернетах" я нашла кучу причин.

Первая. Ограниченные связи с родиной. "Ты молод(а), свободен(на)? Ни семьи, ни детей, ни работы, ни банковского счета? Большой риск невозврата на родину!"

Вторая. Проблемы во время собеседования. "Краснеете удушливой волной? Подозрительно. Явно что-то не в порядке с документами!"

Третья. Отсутствие визовой истории. "No money, no honey, babe. Нигде еще не был? И сразу в Америку? А вдруг впечатляешься настолько, что захочешь остаться!?"

Четвертая. Наличие родственников в США. "Двоюродная тётя? Отчим троюродной сестры? Помогут, приютят, оставят!"

Пятая. Ранее были получены отказы и существенных изменений в обстоятельствах с тех пор не произошло. "А ты сделал работу над ошибками? А зачем мы тогда учим это всё!?"

Одна из причин – моя. А может по совокупности – все пять. С родиной видимых связей нет, краснела и переживала при офицере (он трижды попросил говорить громче), никогда не была за границей, родственник таки есть, да и существенных изменений в обстоятельствах с тех пор, как мне отказали в первой визе не произошло.

Вместо постскриптума. Каждый, кто хочет получить визу в США – потенциальный иммигрант, пока не доказал обратное. Не умеешь доказывать – сиди дома. Но, скажите мне, есть в этой стране хоть один живой человек, который точно знает, по какой причине ему отказали в визе?