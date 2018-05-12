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    Назван победитель крупного теннисного турнира в Мадриде

    (обновлено: )29
    Сообщается, что теннисистка из Чехии Петра Квитова выиграла у голландки Кики Бертенс со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 52 минуты.
    Петра Квитова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Чешка Петра Квитова стала победительницей крупного теннисного турнира в Мадриде, призовой фонд которого превышает шесть миллионов евро.

    В финале соревнований Квитова (10-й номер посева) в субботу переиграла голландку Кики Бертенс со счетом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 52 минуты.

    Квитова завоевала в Мадриде свой четвертый титул WTA в сезоне и 24-й в карьере.

    Напомним, на днях участница сборной Украины в матче Кубка Федерации против Канады Екатерина Бондаренко одержала две победы на старте турнира в Стамбуле.

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