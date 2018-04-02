Двукратный чемпион Европы из Украины дисквалифицирован за допинг

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Двукратный чемпион Европы украинский штангист Александр Пелешенко временно отстранен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте IWF.

В допинг-пробе 24-летнего спортсмена обнаружен хлорталидон, входящий в список запрещенных веществ. Дата взятия пробы не указана.

Кроме того, IWF временно отстранила армянскую тяжелоатлетку Сону Погосян по той же причине: в ее пробе найдено вещество пралморелин из группы S2 — пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики.

Пелешенко завоевал золото на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов, Погосян стала бронзовым призером чемпионата Европы-2017.

Ранее украинские легкоатлетки Ольга Земляк и Олеся Повх были отстранены от выступлений в связи с нарушением антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций, их результаты аннулированы.