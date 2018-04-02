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    Двукратный чемпион Европы из Украины дисквалифицирован за допинг

    (обновлено: )18420
    Двукратный чемпион Европы украинский штангист Александр Пелешенко временно отстранен Международной федерацией тяжелой атлетики. В его допинг-пробах найден хлорталидон, входящий в список запрещенных веществ.
    Украинский тяжелоатлет Александр Пелешенко на ЧЕ в Сплите
    Facebook НОК Украины

    КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Двукратный чемпион Европы украинский штангист Александр Пелешенко временно отстранен Международной федерацией тяжелой атлетики (IWF) по подозрению в нарушении антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте IWF.

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    В допинг-пробе 24-летнего спортсмена обнаружен хлорталидон, входящий в список запрещенных веществ. Дата взятия пробы не указана.

    Кроме того, IWF временно отстранила армянскую тяжелоатлетку Сону Погосян по той же причине: в ее пробе найдено вещество пралморелин из группы S2 — пептидные гормоны, факторы роста, подобные субстанции и миметики.

    Пелешенко завоевал золото на чемпионатах Европы 2016 и 2017 годов, Погосян стала бронзовым призером чемпионата Европы-2017.

    Ранее украинские легкоатлетки Ольга Земляк и Олеся Повх были отстранены от выступлений в связи с нарушением антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций, их результаты аннулированы.

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