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    Вице-президент IBU: у россиян будут новые случаи применения допинга

    (обновлено: )30225
    Вице-президент Международного союза биатлонистов по медицинским вопросам Джеймс Каррабре считает, что у российских спортсменов будут новые допинговые случаи.
    Допинг-контроль
    Associated Press Lee Jin-man

    КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) по медицинским вопросам канадец Джеймс Каррабре, выступавший за перенос этапа Кубка мира из Тюмени, выразил уверенность в том, что у российских спортсменов будут выявлены новые случаи применения допинга.

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    "Я уверен, что у россиян будут новые допинговые случаи", — сказал в эфире телеканала ZDF Каррабре, чьи слова приводит merkur.de.

    Каррабре признал, что выступал против проведения этапа Кубка мира в Тюмени, однако большинство членов исполкома IBU с ним не согласились.

    В феврале исполком IBU принял решение оставить этап Кубка мира в Тюмени, который пройдет с 22 по 25 марта, и этапы Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске согласно запланированному календарю. Президент международного союза Андерс Бессеберг заявил, что считает правильным решение исполкома организации по этапу Кубка мира в России. В свою очередь первый вице-президент IBU россиянин Виктор Майгуров заявил, что Бессеберг дал личные гарантии сохранности допинг-проб на тюменском этапе.

    Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил, что провокации из-за рубежа в отношении российского спорта продолжатся, можно ожидать новых информационных вбросов.

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