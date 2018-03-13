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    Свитолина покидает теннисный турнир в Индиан-Уэллсе после поражения

    (обновлено: )3301
    Четвертая ракетка турнира украинка Элина Свитолина в матче третьего круга уступила испанке Карле Суарес-Наварро (27-й номер посева) – 5:7. 3:6.
    Элина Свитолина. Архивное фото
    KARIM SAHIB / AFP

    КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Украинка Элина Свитолина не сумела преодолеть барьер третьего раунда теннисного турнира в Индиан-Уэллсе, призовой фонд которого составляет почти восемь миллионов долларов.

    Четвертая ракетка турнира Свитолина в матче третьего круга уступила испанке Карле Суарес-Наварро (27-й номер посева) – 5:7. 3:6. Соперницы провели на корте 1 час 29 минут.

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    Испанка в четвертом раунде сыграет с американкой Даниэль Роуз Коллинз.

    Напомним, в начале марта молодая украинская теннисистка Леся Цуренко победила на турнире Abierto Mexicano Telcel в Акапулько (Мексика) с призовым фондом в 250 тысяч долларов.

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