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    Украинцев напугали страшными болезнями, которые можно подцепить на природе

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    Как сообщил руководитель столичного управления Госпродпотребслужбы, с началом лета в каждом регионе проводятся рейды-проверки по всем рекреационным зонам и пляжам: "Если такие мероприятия не проводятся, то люди рискуют заболеть клещевым боррелиозом и лайм-боррелиозом".
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    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Отдыхая на природе украинцы рискуют заболеть клещевым боррелиозом и лайм-боррелиозом, вызванный укусами клещей, лептоспирозом, который распространяют грызуны, а также подхватить острую кишечную инфекцию, сообщил руководитель столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан, передает УНН.

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    "С началом летнего сезона в каждом регионе проводятся рейды-проверки по всем рекреационным зонам и пляжам. Если такие мероприятия не проводятся, то люди рискуют заболеть клещевым боррелиозом и лайм-боррелиозом, которые могут возникать из-за укусов клещей. Если не проводилась соответствующая обработка территории от клещей, то есть риск фиксации таких болезней", — сказал Рубан.

    По его словам, при укусе клеща нужно немедленно обращаться за медицинской помощью с целью снятия клеща, диагностики клеща и назначения соответствующего лечения. Эта болезнь распространена по всей территории Украины.

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    Также во время отдыха на природе украинцы рискуют заболеть лептоспирозом, что связано с непроведением дератизационных мероприятий в зонах отдыха. Эту смертельно опасную болезнь распространяют крысы и другие грызуны.

    По словам эксперта, купаясь в водоемах, украинцы рискуют получить острую кишечную инфекцию, что происходит при заглатывании воды. 

    Ранее экологи предупреждали, что мусор, скопившийся за зиму, может хлынуть в водоемы Киева в ближайшее время.

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