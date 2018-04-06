Куриные яйца. В детсаду под Тернополем сальмонеллезом заболели более 20 детей

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Количество заболевших сальмонеллезом в детском саду в Збараже, что в Тернопольской области, достигло 27 человек. Из них 23 заболевших — дети, сообщает областной лабораторный центр Минздрава.

"На сегодняшнее утро зарегистрировано 27 случаев заболеваний, из них 23 среди детей, активно выявлено 11 больных. Остальные больные ожидают результатов лабораторных исследований", — сообщают представители лабораторного центра.

Также специалистам удалось обнаружить источник заражения в детском саду — им стали сырые куриные яйца, инфицированные сальмонеллой. Из-за нарушения технологии приготовления блюд и правил содержания пищеблока в детсаду произошло инфицирование детей.

Ранее сообщалось, что более 100 человек отравились выхлопными газами от генератора на школьной дискотеке в Чуйской области на севере Киргизии.