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    Общество

    Куриные яйца. В детсаду под Тернополем сальмонеллезом заболели более 20 детей

    (обновлено: )8310
    На сегодняшнее утро зарегистрировано 27 случаев заболеваний, из них 23 среди детей, активно выявлено 11 больных. Остальные больные ожидают результатов лабораторных исследований.
    Кухня в детсаду. Архивное фото
    don.gp.gov.ua

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Количество заболевших сальмонеллезом в детском саду в Збараже, что в Тернопольской области, достигло 27 человек. Из них 23 заболевших — дети, сообщает областной лабораторный центр Минздрава.

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    "На сегодняшнее утро зарегистрировано 27 случаев заболеваний, из них 23 среди детей, активно выявлено 11 больных. Остальные больные ожидают результатов лабораторных исследований", — сообщают представители лабораторного центра.

    Также специалистам удалось обнаружить источник заражения в детском саду — им стали сырые куриные яйца, инфицированные сальмонеллой. Из-за нарушения технологии приготовления блюд и правил содержания пищеблока в детсаду произошло инфицирование детей.

    Ранее сообщалось, что более 100 человек отравились выхлопными газами от генератора на школьной дискотеке в Чуйской области на севере Киргизии.

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