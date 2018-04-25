В Украине резко выросло число случаев заболеваемостью корью

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Более 1 тысячи украинцев заболели корью за последнюю неделю, а общее количество заболевших в стране с начала 2018 года превысило 11 тысяч человек, сообщила в среду пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За шестнадцатую неделю 2018 года корью заболели 1070 человек: 507 взрослых и 563 ребенка. Это самое большое количество новых случаев заболевания, зафиксированных за неделю, с начала вспышки кори в 2017 году", — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, всего с начала 2018 года корью заразились 11,7 тысячи человек, восемь из них скончались от осложнений, вызванных заболеванием. Распространение болезни связано с низким уровнем вакцинации.

"Таким образом, число заболевших в этом году уже почти в два раза превысило показатели 2017 года, когда было зафиксировано только 4782 случая. Показатель смертности также превышен — в минувшем году скончались шесть человек", — отметили в пресс-службе.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.