Хозяйке на заметку. Как Север Южной Америки борется с корью

FRED TANNEAU / AFP

РИА Новости Украина

За прошедшее с начала года время в бразильском штате Рорайме было зарегистрировано 8 случаев заболевания корью. Это событие примечательно на фоне того, что в 2016 панамериканский регион был признан ООН территорией, свободной от эндемической кори. Эксперты отметили, что заболеваемость в Бразилии связана с увеличившимся потоком беженцев из соседней Венесуэлы, где царит политический и экономический кризис, пишет Sputnik Бразилия.

Спутник Бразилия связался с инфектологом Эдимилсоном Миговски, председателем Института им. Витала Бразила и профессором Федерального университета Рио-де-Жанейро. В интервью он выразил уверенность, в том, что причиной вспышки болезни является недостаток вакцинации.

"Корь имеет наиболее тяжелые и порой летальные проявления у взрослых людей. В среднем от этой болезни гибнет миллион человек по всему миру, в то время как для болезни, которой можно избежать простой вакцинацией, любая смерть – это много", — заявил он, отметив также высокую степень заразности этой болезни.

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Миговски напомнил, что чреватая осложнениями корь передается от человека к человеку респираторным путем, а значит, ее можно полностью искоренить, как была в свое время – опять же, с помощью вакцинации – искоренена оспа.

"Корь – это исключительно человеческая болезнь, а всякий раз, когда мы имеем дело с исключительно человеческой болезнью, где человек является единственным носителем заболевания, это заболевание можно искоренить, как была искоренена оспа. Такая возможность есть, но нужно проводить кампании по вакцинации с привлечением всех стран мира", — сказал специалист.

Венесуэльская болезнь

В рейтинге заболеваемости корью в обеих Америках лидирует Венесуэла: там было зарегистрировано 159 случаев. На втором месте находятся США (11 случаев), а на третьем – Бразилия. При этом все из восьми бразильских заболевших корью находятся в Рорайме, на границе с Венесуэлой. По столице штата, Боа-Виста, и другим городам раскиданы палаточные городки мигрантов.

"Если эти венесуэльские дети страдают от недоедания, вероятно, что у них присутствует и нехватка витамина А. В конце концов эти обстоятельства усугубляют картину: человек, и без того страдающий от бедности, заболевает, и его положение ухудшается. В случаях заболевания корью нужно использовать витамин А, анальгетики, заботиться о глазах, помнить о правилах гигиены, здоровом питании и всеми силами способствовать тому, чтобы ребенок пошел на поправку, потому что у нас нет специфического антивирусного средства для больных корью", — отметил Эдимилсон Миговски.

При этом в Бразилии, как и во многих других странах, есть движения против вакцинации, представители которых уверены, что прививки вызывают аутизм. Миговски уверяет, что это не так и что "антипрививочников" надо переубеждать:

"Люди говорят: я не буду прививать своего ребенка, потому что трех- или четырехсоставная вакцина связана с аутизмом; но это ложное утверждение ничем не обосновано, а его достоверность давно была опровергнута. Но люди повторяют его и выбрасывают такой лозунг: мой сын не привит, я не буду его прививать, и он не заболеет. Не заболеет он как раз потому, что ребенок привит, а если у вас есть отличная вакцинная защита, крайне маловероятно появление случаев заболевания в таком количестве, как в Венесуэле и в других странах".

Легче привить ребенка и обезопасить его в будущем, чем лечить взрослого человека, напоминает Миговски.