В Николаевской области корью заболели 11 военных

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Одиннадцать военнослужащих заболели корью в Очакове Николаевской области. Об этом сообщила журналистам начальник медицинской службы части А2637 Лариса Бровко, передают "Украинские новости".

"На данный момент в части А2637 объявлен карантин. С тяжелой формой болезни 4 человека находятся на лечении в Николаевской областной инфекционной больнице, а 7 военнослужащих, у которых легкая форма, лечатся амбулаторно, у себя дома", — сказала Бровко.

При этом в самом Очакове вспышки кори нет.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе было зарегистрировано 12 случаев кори, среди заболевших есть и военнослужащие.