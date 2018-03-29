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    Общество

    В Николаевской области корью заболели 11 военных

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    Как отмечается, с тяжелой формой болезни 4 человека находятся на лечении в Николаевской областной инфекционной больнице, а 7 военнослужащих, у которых легкая форма, лечатся амбулаторно, у себя дома.
    Врачи в одной из больниц в Донецкой области. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Одиннадцать военнослужащих заболели корью в Очакове Николаевской области. Об этом сообщила журналистам начальник медицинской службы части А2637 Лариса Бровко, передают "Украинские новости".

    "На данный момент в части А2637 объявлен карантин. С тяжелой формой болезни 4 человека находятся на лечении в Николаевской областной инфекционной больнице, а 7 военнослужащих, у которых легкая форма, лечатся амбулаторно, у себя дома", — сказала Бровко.

    При этом в самом Очакове вспышки кори нет.

    Как сообщалось ранее, в Мариуполе было зарегистрировано 12 случаев кори, среди заболевших есть и военнослужащие.

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