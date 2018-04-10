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    Корь в Украине. В Днепре заболели сразу 23 студента

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    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (139)

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    Корью заболели 23 студента и 3 сотрудника аграрно-экономического университета в Днепре. В числе заболевших одна беременная студентка.
    Ученые. Архивное фото
    RIA News Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Днипровском аграрно-экономическом университете зафиксирована вспышка кори, сообщил завотделением эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины Денис Киселев, сообщает Укринформ.

    Вакцинация
    FRED TANNEAU / AFP
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    По его словам, корью заболели 23 студента и 3 сотрудника аграрно-экономического университета в Днепре. В числе заболевших одна беременная студентка.

    Он отметил, что занятия в университете не прекращались. Часть заболевших госпитализирована в больницу, остальные — лечатся амбулаторно.

    Также в ДУЗ №392 Самарского района заболели корью трое детей.

    Общее количество заболевших корью в области в текущем году составило 334 человека. Более 45% заболевших — лица ромской национальности, большинство из которых не были привиты против кори.

    Как сообщалось ранее, в Украине в этом год корью заболели 9091 человек.

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