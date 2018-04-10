Корь в Украине. В Днепре заболели сразу 23 студента

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В Днипровском аграрно-экономическом университете зафиксирована вспышка кори, сообщил завотделением эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Днепропетровского областного лабораторного центра Минздрава Украины Денис Киселев, сообщает Укринформ.

По его словам, корью заболели 23 студента и 3 сотрудника аграрно-экономического университета в Днепре. В числе заболевших одна беременная студентка.

Он отметил, что занятия в университете не прекращались. Часть заболевших госпитализирована в больницу, остальные — лечатся амбулаторно.

Также в ДУЗ №392 Самарского района заболели корью трое детей.

Общее количество заболевших корью в области в текущем году составило 334 человека. Более 45% заболевших — лица ромской национальности, большинство из которых не были привиты против кори.

Как сообщалось ранее, в Украине в этом год корью заболели 9091 человек.