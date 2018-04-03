Корь в Украине. Заболевших уже более 9 тыс человек

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КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина

В Украине в этом год корью заболели 9091 человек, сообщает Министерство здравоохранения

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1807), Закарпатской (1607), Одесской (1207), Черновицкой (855), Львовской (870) областях.

Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской (4), Сумской (5), Харьковской и Черниговской (по 12), Херсонской (18) областях.

За последнюю неделю заболели 699 людей: 331 взрослый и 368 детей.

В Минздраве отметили, что с вакциной от кори проблем нет. Создан резерв в 304 тысячи доз. Очередная партия вакцин будет поставлена в Украину уже в текущем месяце.

Как сообщалось ранее, в Закарпатской области за прошедшую неделю зафиксированы 94 новых случая заболевания корью.