наверх
03.04.201806:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.15
  • EUR32.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Почти 100 новых случаев заболевания корью зафиксированы на Закарпатье

    Тема:

    Украина на пороге эпидемий: корь, дифтерия... (137)

    (обновлено: )7410
    По данным Закарпатского областного центра здоровья, в структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет - 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев).
    Медицинский работник. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Закарпатской области за прошедшую неделю зафиксированы 94 новых случая заболевания корью, сообщает пресс-служба Закарпатского областного центра здоровья.

    Зарядка с Ульяной Супрун. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Развенчательница мифов". Супрун добралась до аутистов

    "На прошлой неделе в области зарегистрировано 94 случая заболевания, что на 20% меньше, чем на предыдущей неделе (94 против 117 случаев). В структуре заболевших традиционно преобладали дети до 17 лет — 89% (84 случая), процент взрослых уменьшился с 26% до 11% (с 31 до 10 случаев)", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Соцсети о стартовавшей медреформе: кто уже нашел своего врача?

    Отмечается, что против кори не имеют прививок 83% больных.

    "С начала года зарегистрировано 1646 случаев кори (130,8 на 100 тыс. населения), в т. ч. 1306 среди детей до 17 лет. Случаи кори регистрируются по всех административных территориях области", — заявили в ведомстве.

    Напомним, в МОЗ ранее сообщали, что корь в Украине отступает, но риски заболевания сохраняются. В то же время на днях стало известно о том, что в Николаевской области корью заболели 11 военнослужащих

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Сайт "Миротворец"
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших