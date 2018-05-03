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    Общество

    Не отступает. В Украине растет число заболевших корью

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    По информации Министерства здравоохранения, больше всего заболевших проживают в Ивано-Франковской области.
    Корь
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    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Украине за последнюю неделю корью заболели 1143 человека — 595 взрослых и 548 детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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    GARO/PHANIE/EAST NEWS
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    Самый высокий уровень заболеваемости корью наблюдается в областях с низким уровнем иммунизации. Так в Ивано-Франковской области с начала года заболели 2034 человека (627 взрослых и 1407 детей).

    "Относительно иммунизации, то сейчас ею охвачено 60,6% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины КПК (корь-паротит-краснуха). Также вакцинировано 51,4% детей, которые своевременно не получили вторую дозу КПК", — сообщает МОЗ.

    В Закарпатской области заболели 1987 людей (403 взрослых и 1584 детей). В области вакцинировано 52,1% детей, которые пропустили первую дозу вакцины КПК, и 62,5% детей, которые не получили своевременно вторую дозу КПК.

    В то же время самые низкие показатели заболеваемости в Луганской области — с начала года заболело 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка). Здесь вакцинировано 98% детей (первая доза вакцины КПК) и 94,9% детей (вторая доза КПК). 

    Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксирован случай заболевания ботулизмом после употребления вяленой рыбы.

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