Не отступает. В Украине растет число заболевших корью

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КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Украине за последнюю неделю корью заболели 1143 человека — 595 взрослых и 548 детей, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Самый высокий уровень заболеваемости корью наблюдается в областях с низким уровнем иммунизации. Так в Ивано-Франковской области с начала года заболели 2034 человека (627 взрослых и 1407 детей).

"Относительно иммунизации, то сейчас ею охвачено 60,6% детей, которые в свое время пропустили первую дозу вакцины КПК (корь-паротит-краснуха). Также вакцинировано 51,4% детей, которые своевременно не получили вторую дозу КПК", — сообщает МОЗ.

В Закарпатской области заболели 1987 людей (403 взрослых и 1584 детей). В области вакцинировано 52,1% детей, которые пропустили первую дозу вакцины КПК, и 62,5% детей, которые не получили своевременно вторую дозу КПК.

В то же время самые низкие показатели заболеваемости в Луганской области — с начала года заболело 4 человека (2 взрослых и 2 ребенка). Здесь вакцинировано 98% детей (первая доза вакцины КПК) и 94,9% детей (вторая доза КПК).

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксирован случай заболевания ботулизмом после употребления вяленой рыбы.