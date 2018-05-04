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    В Украине только пять врачей исчерпали лимит на пациентов - Минздрав

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (350)

    (обновлено: )11102
    Украинский Минздрав предупреждает, что "рано или поздно хороших врачей все-таки разберут". Однако спустя месяц после начала активной фазы медреформы лимит на пациентов исчерпан только у пяти медиков.
    Врач-офтальмолог проводит прием пациента
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Украины только пять врачей исчерпали лимит на пациентов, предусмотренный медреформой, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

    Сколько медики будут получать за пациентов
    РИА Новости Украина
    Сила медреформы. Сколько медики будут получать за пациентов

    Медицинская реформа, первый этап которой начался 1 апреля 2018 года, предусматривает заключение индивидуальных контрактов с выбранным врачом. Для семейного врача предельное количество пациентов — 1800, для терапевта — 2000, а для педиатра — 900.

    На данный момент, предельных цифр достигли три семейных врача в Полтавской, Черниговской и Донецкой областях, а также два педиатра в Донецкой области.

    "Вы хотите подписать декларацию с врачом, а вам говорят: у него уже лимит по количеству пациентов, найдите другого. Такое довольно часто случается. И наиболее вероятно, что это нарушение: за месяц кампании набрать лимит почти невозможно. Поэтому, если вы услышали эту фразу у себя в амбулатории — сообщите главврачу", — предупреждает Ковтонюк пациентов на своей странице в Facebook.

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    По словам замминистра, "рано паниковать",но и медлить не стоит, потому что "рано или поздно хороших врачей все-таки разберут".

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