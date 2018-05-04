В Украине только пять врачей исчерпали лимит на пациентов - Минздрав

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Украины только пять врачей исчерпали лимит на пациентов, предусмотренный медреформой, сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Медицинская реформа, первый этап которой начался 1 апреля 2018 года, предусматривает заключение индивидуальных контрактов с выбранным врачом. Для семейного врача предельное количество пациентов — 1800, для терапевта — 2000, а для педиатра — 900.

На данный момент, предельных цифр достигли три семейных врача в Полтавской, Черниговской и Донецкой областях, а также два педиатра в Донецкой области.

"Вы хотите подписать декларацию с врачом, а вам говорят: у него уже лимит по количеству пациентов, найдите другого. Такое довольно часто случается. И наиболее вероятно, что это нарушение: за месяц кампании набрать лимит почти невозможно. Поэтому, если вы услышали эту фразу у себя в амбулатории — сообщите главврачу", — предупреждает Ковтонюк пациентов на своей странице в Facebook.

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По словам замминистра, "рано паниковать",но и медлить не стоит, потому что "рано или поздно хороших врачей все-таки разберут".