Обидчика Найема объявили в розыск

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КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины объявила в розыск Магомед-Амина Саитова, которого подозревают в избиении народного депутата Мустафы Найема ("Блок Петра Порошенко") в центре Киева.

Соответствующая информация размещена на сайте МВД в перечне разыскиваемых лиц.

wanted.mvs.gov.ua Информация МВД о розыске Магомед-Амина Саитова

На сайте МВД указано, что Саитов с 1 мая скрывается от органов досудебного расследования и разыскивается Шевченковским райуправлением столичной полиции.

Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

Инцидент с участием Найема произошел 30 апреля. По утверждению нардепа, он не уступил дорогу автомобилю, нарушавшему правила дорожного движения, и вызвал полицию. Друзья водителя избили политика.

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Ранее сообщалось, что одним из участников конфликта может быть Магомед-Амин Саитов. Также, по данным журналистов, после конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве между Найемом и Саитовым произошел еще один конфликт. Накануне стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.