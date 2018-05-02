Обидчика Найема объявили в розыск

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины объявила в розыск Магомед-Амина Саитова, которого подозревают в избиении народного депутата Мустафы Найема ("Блок Петра Порошенко") в центре Киева.
Соответствующая информация размещена на сайте МВД в перечне разыскиваемых лиц.
На сайте МВД указано, что Саитов с 1 мая скрывается от органов досудебного расследования и разыскивается Шевченковским райуправлением столичной полиции.
Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.
Мера пресечения подозреваемому не избиралась.
Инцидент с участием Найема произошел 30 апреля. По утверждению нардепа, он не уступил дорогу автомобилю, нарушавшему правила дорожного движения, и вызвал полицию. Друзья водителя избили политика.
Смотрите также: Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть
Ранее сообщалось, что одним из участников конфликта может быть Магомед-Амин Саитов. Также, по данным журналистов, после конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве между Найемом и Саитовым произошел еще один конфликт. Накануне стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.