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    Общество

    Обидчика Найема объявили в розыск

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    Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа (406)

    (обновлено: )35504
    Магомед-Амина Саитова объявили в розыск - соответствующая информация размещения на сайте МВД в перечне разыскиваемых лиц. Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 и ч. 1 ст. 122.
    Магомед-Амин Саитов
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Национальная полиция Украины объявила в розыск Магомед-Амина Саитова, которого подозревают в избиении народного депутата Мустафы Найема ("Блок Петра Порошенко") в центре Киева.

    Соответствующая информация размещена на сайте МВД в перечне разыскиваемых лиц.

    wanted.mvs.gov.ua
    Информация МВД о розыске Магомед-Амина Саитова

    На сайте МВД указано, что Саитов с 1 мая скрывается от органов досудебного расследования и разыскивается Шевченковским райуправлением столичной полиции.

    Ему объявлено подозрение по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, осуществленное группой лиц) и ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса.

    Мера пресечения подозреваемому не избиралась.

    Момент нападения на Мустафу Найема в Киеве
    facebook.com/alexandr.kuzmenko
    В сети появилось видео, как Найему сломали челюсть

    Инцидент с участием Найема произошел 30 апреля. По утверждению нардепа, он не уступил дорогу автомобилю, нарушавшему правила дорожного движения, и вызвал полицию. Друзья водителя избили политика.

    Смотрите также: Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    Ранее сообщалось, что одним из участников конфликта может быть Магомед-Амин Саитов. Также, по данным журналистов, после конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве между Найемом и Саитовым произошел еще один конфликт. Накануне стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.

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