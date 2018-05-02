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    Нападение на Найема: стало известно о погоне и втором избиении

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    Криминальные войны в Украине: дерзкое избиение нардепа (404)

    (обновлено: )834130
    По информации журналистки Оксаны Коваленко, после конфликта возле Бессарабского рынка между Мустафой Найемом и Магомедом-Амин Саитовым случился еще один конфликт.
    В центре Киева избили нардепа Мустафу Найема
    "Информатор"

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. После конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве между нардепом Мустафой Найемом и Магомедом-Амин Саитовым произошел еще один конфликт. Об этом сообщила в среду в своем Twitter журналистка Оксана Коваленко.

    Ранее сообщалось, что одним из участников конфликта с нардепом Мустафой Найемом, к

    Момент нападения на Мустафу Найема в Киеве
    facebook.com/alexandr.kuzmenko
    В сети появилось видео, как Найему сломали челюсть
    оторый нанес ему телесные повреждения и скрылся, может быть Магомед-Амин Саитов. Накануне стало известно, что мужчина, который непосредственно избивал народного депутата Найема в центре Киева вылетел в день инцидента из аэропорта "Бориполь" в Баку. Эту информацию подтвердили и сам парламентарий, и столичная прокуратура.

    "Немного деталей об избиении Мустафы. После первого эпизода на бульваре Шевченко, Магомед-Амин Саитов бежал через "Метроград" (торговый центр — ред.). Мустафа побежал за ним. В районе Скоропадского произошла еще одна драка. Там Мустафу повалили на землю и били. Уже тогда они знали, что Мустафа — депутат", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Появилось видео начала конфликта, в котором Найему сломали челюсть

    В центре Киева 30 апреля в ходе дорожного конфликта избили народного депутата Мустафу Найема. Инцидент, по словам самого парламентария, не связан с его политической деятельностью. Вскоре после происшествия правоохранители задержали трех человек. Найем был прооперирован, у него диагностированы перелом челюсти и сотрясение мозга.

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