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    Общество

    За попытку попасть в Чернобыльскую зону задержали россиянина

    (обновлено: )26
    На правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, им грозят штрафы.
    Пограничники задержали россиянина и украинцев за попытку попасть в Чернобыльскую зону
    ГПСУ

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Трех экстремалов, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону отчуждения, задержали сотрудники Госпогранслужбы Украины, сообщает пресс-служба пограничной службы в среду.

    Петр Порошенко на ЧАЭС
    @poroshenko
    ...и пришла вторая Чернобыльская катастрофа

    "Военнослужащие пограничного отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с представителями нацполиции задержали двух украинцев и россиянина на окраине населенного пункта Карпиловка, Иванковского района. Правонарушители намеревались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма", — говорится в сообщении на сайте пограничного ведомства.

    Сообщается, что на правонарушителей составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, им грозят штрафы.

    Катастрофа на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составила около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). В Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях.

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