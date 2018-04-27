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    ...и пришла вторая Чернобыльская катастрофа

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    32-я годовщина аварии на ЧАЭС (40)

    (обновлено: )60560
    Власть умильно пускает слезу на годовщину аварии на ЧАЭС и в то же время отбирает льготы у ликвидаторов, экономя бюджет хотя на содержание только Порошенко, Парубия, Гройсмана и Турчинова на этот год предусмотрено 6 млрд грн, отмечает Максим Гольдарб.
    Петр Порошенко на ЧАЭС
    @poroshenko

    РИА Новости Украина

    Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 26 апреля почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, Порошенко в Twitter написал, что Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Руководитель ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб, проанализировав, что сделала власть за последние четыре года для ликвидаторов Чернобыльской аварии, пришел к ужасающим выводам.

    "Глянув, как руководство страны грустит и пускает слезу на годовщину аварии на ЧАЭС, какие трогательные посты пишут, мы изучили, что сделали за это время Порошенко, Яценюк, Гройсман для тех, кто спасал Украину и Европу от этой жуткой аварии", — написал Максим Гольдар, на своей странице в Facebook.

    Во-первых, работавшие ликвидаторами аварии, бывшие солдатами-призывниками, военными запаса, которых тогда срочно мобилизовали, — всем им назначили пенсию в размере 2,5 тысяч грн.

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    Во-вторых, отменены льготы и компенсации для 4-й категории ликвидаторов.

    В-третьих, с начала 2015 года ограничено право на получение медицинских льгот для пострадавших 2-й и 3-й категории, а также детям-чернобыльцам;

    Чернобыльская АЭС
    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    В-четвертых, с 2015 года отменена компенсация ребенку школьного возраста, эвакуированного из зоны отчуждения, и выплата льгот детям, находящимся на диспансерном учете или числящимся как инвалиды вследствие катастрофы.

    В-пятых, отменено бесплатное питание для всех детей-чернобыльцев в детских садах.

    В-шестых, отменены санаторные путевки для 2-й и 3-й категории ликвидаторов. 

    "При этом на обслуживание всего 4 чиновников — Порошенко, Парубия, Гройсмана и Турчинова — явно не чернобыльцев — на этот год предусмотрено 6 млрд!!! Ощущение такое, что в лице «этих» к нам пришла вторая чернобыльская катастрофа…", — заключил Гольдарь.

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