...и пришла вторая Чернобыльская катастрофа

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов 26 апреля почтили память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС. Кроме того, Порошенко в Twitter написал, что Украина и весь мир никогда не забудут ужасное событие 26 апреля 1986 года.

Руководитель ОО "Публичный аудит" Максим Гольдарб, проанализировав, что сделала власть за последние четыре года для ликвидаторов Чернобыльской аварии, пришел к ужасающим выводам.

"Глянув, как руководство страны грустит и пускает слезу на годовщину аварии на ЧАЭС, какие трогательные посты пишут, мы изучили, что сделали за это время Порошенко, Яценюк, Гройсман для тех, кто спасал Украину и Европу от этой жуткой аварии", — написал Максим Гольдар, на своей странице в Facebook.

Во-первых, работавшие ликвидаторами аварии, бывшие солдатами-призывниками, военными запаса, которых тогда срочно мобилизовали, — всем им назначили пенсию в размере 2,5 тысяч грн.

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Во-вторых, отменены льготы и компенсации для 4-й категории ликвидаторов.

В-третьих, с начала 2015 года ограничено право на получение медицинских льгот для пострадавших 2-й и 3-й категории, а также детям-чернобыльцам;

В-четвертых, с 2015 года отменена компенсация ребенку школьного возраста, эвакуированного из зоны отчуждения, и выплата льгот детям, находящимся на диспансерном учете или числящимся как инвалиды вследствие катастрофы.

В-пятых, отменено бесплатное питание для всех детей-чернобыльцев в детских садах.

В-шестых, отменены санаторные путевки для 2-й и 3-й категории ликвидаторов.

"При этом на обслуживание всего 4 чиновников — Порошенко, Парубия, Гройсмана и Турчинова — явно не чернобыльцев — на этот год предусмотрено 6 млрд!!! Ощущение такое, что в лице «этих» к нам пришла вторая чернобыльская катастрофа…", — заключил Гольдарь.