наверх
06.04.201813:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Киеве началась голодовка чернобыльцев, которые требуют увеличить пенсии

    (обновлено: )10810
    Участники акции протеста требуют принятия законопроекта, который предусматривает более чем пятикратное увеличение выплат людям, пострадавшим от Чернобыльской аварии.
    Чернобыльцы объявили о голодовке под зданием Минсоцполитики в Киеве
    Фото "Информатор"

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Десятки украинских пенсионеров-чернобыльцев начали бессрочную акцию протеста под стенами Министерства социальной политики в центре Киева.

    Они требуют поддержать законопроект, который предусматривает увеличение пенсий всем категориям чернобыльцев. В акции принимают участие около 40 человек. Некоторые из них имеют на голове повязки с надписью "голодаю".

    Смотрите также: Горькая правда "счастливой пенсионерки" из ролика Порошенко

    "Сегодня пенсионное обеспечение инвалидов-чернобыльцев на Украине разделено на две группы. Одни получают 15 000 гривен в месяц — это в основном работники станции и жители Чернобыля, которые находились в городе в момент аварии и сразу после нее. А те люди, которые работали ликвидаторами аварии, солдаты-призывники, военные из запаса, которых тогда срочно мобилизовали — все они в итоге получили пенсию в размере 2,5 тысяч гривен", — цитирует слова протестующих "Информатор".

    Фото "Информатор"
    Чернобыльцы объявили о голодовке под зданием Минсоцполитики в Киеве

    Законопроект №4442 предусматривает более чем пятикратное увеличение выплат людям, пострадавшим от Чернобыльской аварии. Минимальный размер пенсий нетрудоспособным чернобыльцам с 1-й группой инвалидности, которых отселили из "зоны отчуждения" в случае принятия закона вырастет с 180% до 1000% прожиточного минимума.

    Читайте также: Соцсети: алименты родителям… зачем нам тогда Пенсионный фонд и МинСоц?

    Напомним, в октябре 2017 года при принятии Пенсионной реформы Верховная Рада отменила льготный трудовой стаж для чернобыльцев, врачей и педагогов, досрочный выход на пенсию для них невозможен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Юрий Луценко. Архивное фото
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Разлив рек в Украине. Под Харьковом критическая ситуация
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Вячеслав Потапенко
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине