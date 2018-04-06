В Киеве началась голодовка чернобыльцев, которые требуют увеличить пенсии

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Десятки украинских пенсионеров-чернобыльцев начали бессрочную акцию протеста под стенами Министерства социальной политики в центре Киева.

Они требуют поддержать законопроект, который предусматривает увеличение пенсий всем категориям чернобыльцев. В акции принимают участие около 40 человек. Некоторые из них имеют на голове повязки с надписью "голодаю".

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"Сегодня пенсионное обеспечение инвалидов-чернобыльцев на Украине разделено на две группы. Одни получают 15 000 гривен в месяц — это в основном работники станции и жители Чернобыля, которые находились в городе в момент аварии и сразу после нее. А те люди, которые работали ликвидаторами аварии, солдаты-призывники, военные из запаса, которых тогда срочно мобилизовали — все они в итоге получили пенсию в размере 2,5 тысяч гривен", — цитирует слова протестующих "Информатор".

Фото "Информатор" Чернобыльцы объявили о голодовке под зданием Минсоцполитики в Киеве

Законопроект №4442 предусматривает более чем пятикратное увеличение выплат людям, пострадавшим от Чернобыльской аварии. Минимальный размер пенсий нетрудоспособным чернобыльцам с 1-й группой инвалидности, которых отселили из "зоны отчуждения" в случае принятия закона вырастет с 180% до 1000% прожиточного минимума.

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Напомним, в октябре 2017 года при принятии Пенсионной реформы Верховная Рада отменила льготный трудовой стаж для чернобыльцев, врачей и педагогов, досрочный выход на пенсию для них невозможен.