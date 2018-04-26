Фото дня. В Украине почтили память погибших на ЧАЭС

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. К 32-й годовщине Чернобыльской катастрофы в Украине почтили память погибших. Президент Петр Порошенко заявил, что в декабре 2018 года запланировано введение в эксплуатацию нового конфайнмента над Чернобыльской атомной электростанцией.

@poroshenko Петр Порошенко на ЧАЭС

В ночь на 26 апреля 1986 года ошибки персонала, работавшего на 4-ом блоке Чернобыльской АЭС, помноженные на ошибки конструкторов реактора РБМК (реактор большой мощности, канальный), а именно этот тип реактора использовался на ЧАЭС, привели к самой серьезной аварии в истории мировой атомной энергетики. Эта авария стала крупной техногенной и гуманитарной катастрофой 20-го века.