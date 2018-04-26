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    Общество

    Фото дня. В Украине почтили память погибших на ЧАЭС

    Тема:

    32-я годовщина аварии на ЧАЭС (39)

    (обновлено: )57
    Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 года. Глава государства обещает ввод конфаймента в эксплуатацию в декабре 2018 года.
    В Украине почтили память погибших от взрыва на ЧАЭС
    УНИАН

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. К 32-й годовщине Чернобыльской катастрофы в Украине почтили память погибших. Президент Петр Порошенко заявил, что в декабре 2018 года запланировано введение в эксплуатацию нового конфайнмента над Чернобыльской атомной электростанцией.

    @poroshenko
    Петр Порошенко на ЧАЭС

    В ночь на 26 апреля 1986 года ошибки персонала, работавшего на 4-ом блоке Чернобыльской АЭС, помноженные на ошибки конструкторов реактора РБМК (реактор большой мощности, канальный), а именно этот тип реактора использовался на ЧАЭС, привели к самой серьезной аварии в истории мировой атомной энергетики. Эта авария стала крупной техногенной и гуманитарной катастрофой 20-го века.

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