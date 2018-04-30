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    Общество

    Известная украинская телеведущая родила дочку

    (обновлено: )43530
    Лилия Ребрик стала мамой во второй раз - в ночь на понедельник она родила дочку, которую назвали Полина. Вес малышки – 4100 кг, рост – 55 см.
    Лилия Ребрик с семьей
    Пресс-служба телеканала "Украина"

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Украинская телеведущая Лилия Ребрик родила второго ребенка, дочку назвали Полиной.

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    Девочка появилась на свет 30 апреля в 2:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Вес малышки – 4100 кг, рост – 55 см, сообщает Сегодня.

    Согласно сообщению, имя для малышки предложила их с хореографом Андреем Диким старшая дочь Диана.

    В настоящее время мама и дочка чувствуют себя хорошо.

    Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий поженились в 2011 году, а спустя год они впервые стали родителями. О том, что они снова станут родителями пара поделилась в ноябре прошлого года.

    На минувшей неделе герцогиня Кембриджская Кетрин родила третьего ребенка — сына весом 3,8 кг.

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