Известная украинская телеведущая родила дочку

Пресс-служба телеканала "Украина"

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Украинская телеведущая Лилия Ребрик родила второго ребенка, дочку назвали Полиной.

Девочка появилась на свет 30 апреля в 2:24 утра в одном из частных роддомов Киева. Вес малышки – 4100 кг, рост – 55 см, сообщает Сегодня.

Согласно сообщению, имя для малышки предложила их с хореографом Андреем Диким старшая дочь Диана.

В настоящее время мама и дочка чувствуют себя хорошо.

Лилия Ребрик и хореограф Андрей Дикий поженились в 2011 году, а спустя год они впервые стали родителями. О том, что они снова станут родителями пара поделилась в ноябре прошлого года.

На минувшей неделе герцогиня Кембриджская Кетрин родила третьего ребенка — сына весом 3,8 кг.