наверх
28.03.201810:54
Курсы валют НБУ
  • USD26.31+ 0.00
  • EUR32.56- 0.09
Рубрики
Ещё
    Культура

    Джамала родила сына

    (обновлено: )24410
    О рождении ребенка артистка сообщила в социальных сетях. Мальчика зовут Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов. Поклонники поздравили певицу с радостным событием, пожелали здоровья и призвали не забывать, что "братику нужна сестричка".
    Джамала
    Джамала/Instagram

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Украинская певица Джамала впервые стала матерью, она родила сына во вторник, 27 марта.

    О рождении ребенка 34-летняя артистка сообщила на своей странице в Instagram.

    Смотрите также: Беременная Джамала снялась в нежной фотосессии

    "Наш маленький принц. Моя лучшая песня. Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов", — написала Джамала. 

    Джамала/Instagram, 28 марта 2018

    Поклонники поздравили певицу с радостным событием: "Прекрасное событие! Здоровья малышу и родителям!", "Поздравляем. Невероятная весенняя новость", "Здоровья! И вам и малышу!", "Поздравляем Вас, но не забывайте, братику нужна сестричка".

    Ранее Джамала сообщила, что рожать будет в Украине. Певица также рассказала, что мечтает иметь много детей.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Прощание с погибшими при пожаре в торговом центре в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ
    Савченко сняла с себя вышиванку. Видео
    Арест Савченко: следствие, суд
    Врач. Архивное фото
    Медреформа или медицинский геноцид?