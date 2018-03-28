Джамала родила сына

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Украинская певица Джамала впервые стала матерью, она родила сына во вторник, 27 марта.

О рождении ребенка 34-летняя артистка сообщила на своей странице в Instagram.

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"Наш маленький принц. Моя лучшая песня. Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов", — написала Джамала.

Джамала/Instagram, 28 марта 2018

Поклонники поздравили певицу с радостным событием: "Прекрасное событие! Здоровья малышу и родителям!", "Поздравляем. Невероятная весенняя новость", "Здоровья! И вам и малышу!", "Поздравляем Вас, но не забывайте, братику нужна сестричка".

Ранее Джамала сообщила, что рожать будет в Украине. Певица также рассказала, что мечтает иметь много детей.