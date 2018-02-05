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    Культура

    Одна уже родила. Сестры Ким Кардашьян показали себя беременными

    (обновлено: )131
    Хлои Кардашьян опубликовала одно из первых фото, где они вместе с Кайли позируют вместе и демонстрируют свои округлые животы. Слухи о беременности Кайли ходили в сети в течение последних нескольких месяцев.
    Кайли Дженнер в положении
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Известная модель и сестра светской львицы Ким Кардашьян – Кайли Дженнер – впервые стала мамой. В течение беременности она не разглашала никаких новостей и уже после рождения поделилась этой новостью со всеми поклонниками.

    @khloekardashian
    Сестры Ким Кардашьян

    20-летняя Кайли Дженнер родила девочку от 25-летнего Трэвиса Скотта в четверг, 1 февраля 2018 года. Слухи о беременности Кайли ходили в сети в течение последних нескольких месяцев, однако звезда не спешила их подтверждать.

    И уже после рождения дочери сестра Кайли – Хлои Кардашьян – опубликовала одно из первых фото, где они позируют вместе и демонстрируют свои округлые животы. Сестры переживали беременность вместе, хотя Хлои свою беременность не скрывала от публики.

    "Какое магическое время это было! Я буду скучать! Этот период стал еще более особенным, потому что мы переживали его вместе. Бог такой замечательный, у него был свой план", – написала она в Instagram.

    Также звезда опубликовала видеоролик с бойфрендом и отцом общей дочери Трэвисом Скоттом, где поблагодарила за поддержку, которую он высказывал на протяжении всего времени. Также на кадрах можно увидеть, как мать Кайли – Крис Дженнер – поздравляла будущую мамочку. Кроме того, на кадрах присутствует Ким Кардашьян с третьим ребенком, которого они назвали Чикаго.

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