Одна уже родила. Сестры Ким Кардашьян показали себя беременными

Скриншот с видео

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Известная модель и сестра светской львицы Ким Кардашьян – Кайли Дженнер – впервые стала мамой. В течение беременности она не разглашала никаких новостей и уже после рождения поделилась этой новостью со всеми поклонниками.

@khloekardashian Сестры Ким Кардашьян

20-летняя Кайли Дженнер родила девочку от 25-летнего Трэвиса Скотта в четверг, 1 февраля 2018 года. Слухи о беременности Кайли ходили в сети в течение последних нескольких месяцев, однако звезда не спешила их подтверждать.

И уже после рождения дочери сестра Кайли – Хлои Кардашьян – опубликовала одно из первых фото, где они позируют вместе и демонстрируют свои округлые животы. Сестры переживали беременность вместе, хотя Хлои свою беременность не скрывала от публики.

"Какое магическое время это было! Я буду скучать! Этот период стал еще более особенным, потому что мы переживали его вместе. Бог такой замечательный, у него был свой план", – написала она в Instagram.

Также звезда опубликовала видеоролик с бойфрендом и отцом общей дочери Трэвисом Скоттом, где поблагодарила за поддержку, которую он высказывал на протяжении всего времени. Также на кадрах можно увидеть, как мать Кайли – Крис Дженнер – поздравляла будущую мамочку. Кроме того, на кадрах присутствует Ким Кардашьян с третьим ребенком, которого они назвали Чикаго.