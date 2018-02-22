Американская радиоведущая родила в прямом эфире

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Ведущая радиостанции The Arch в американском Сент-Луисе Кэссиди Проктор родила мальчика в прямом эфире, сообщил местный телеканал KSDK.

Второй ведущий шоу Спенсер Грейвз заявил, что решение Проктор стало логичным продолжением ее работы: она рассказывала слушателям о своих ощущениях и переживаниях на протяжении всей беременности.

instagram.com/radiocassiday Ведущая радиостанции The Arch Кэссиди Проктор

"Кэссиди и ее муж любезно предоставили нам возможность разделить с ними самую интимную часть этого процесса", — сказал Грейвз.

Имя ребенку с помощью онлайн-голосования выбрали сами слушатели. Мальчика назвали Джеймсоном.

Ранее ведущая американского канала ABC 7 Молли Хендриксон не смога сдержать смех в прямом эфире, когда ей пришлось рассказывать про День бизоньего горба на мероприятии National Western Stock Show.