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    Американская радиоведущая родила в прямом эфире

    (обновлено: )123
    Кэссиди Проктор рассказывала слушателям о своих ощущениях и переживаниях на протяжении всей беременности. Она и ее муж решили рожать в прямом эфире. Имя мальчику выбрали слушатели.
    Ведущая радиостанции The Arch Кэссиди Проктор
    instagram.com/radiocassiday

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Ведущая радиостанции The Arch в американском Сент-Луисе Кэссиди Проктор родила мальчика в прямом эфире, сообщил местный телеканал KSDK.

    Второй ведущий шоу Спенсер Грейвз заявил, что решение Проктор стало логичным продолжением ее работы: она рассказывала слушателям о своих ощущениях и переживаниях на протяжении всей беременности.

    instagram.com/radiocassiday
    Ведущая радиостанции The Arch Кэссиди Проктор

    "Кэссиди и ее муж любезно предоставили нам возможность разделить с ними самую интимную часть этого процесса", — сказал Грейвз.

    Имя ребенку с помощью онлайн-голосования выбрали сами слушатели. Мальчика назвали Джеймсоном.

    Ранее ведущая американского канала ABC 7 Молли Хендриксон не смога сдержать смех в прямом эфире, когда ей пришлось рассказывать про День бизоньего горба на мероприятии National Western Stock Show.

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