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    Общество

    Польская компания заявила об иске к украинскому изданию за статью о БМП

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    Адвокат Wtorplas заявил, что размер убытков из-за статьи в "Новом времени" превышает "миллион или полтора евро". В настоящее время компания готовит иск.
    Молоточек судьи
    Из открытых источников

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Польская компания Wtorplas готовит иск к украинскому изданию "Новое время" из-за публикации о злоупотреблениях при закупке военной техники концерном "Укроборонпром". Об этом заявил в среду адвокат компании Алексей Шевчук на заседании комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

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    Ранее "Новое время" написало, что "Укроборонпром" якобы закупил по завышенным ценам списанные боевые машины пехоты (БМП-1) у польской компании Wtorplast. Госконцерн "Укроборонпром" опроверг обвинения в закупке устаревшей военной техники и намерен судится с изданием.

    "Данная техника закупалась по цене не 20 и не 25 тысяч долларов, и никогда не закупалась по этой цене… Много выше. Данная техника никогда не была ломом, как указано в статье… на сегодняшний день категорическая позиция Wtorplast — обратиться с иском к изданию. Второе — к автору… Решить вопрос убытков и оценки размера ущерба деловой репутации. Но однозначно можно сказать, что этот размер превышает миллион или полтора евро", — приводит слова Шевчука издание УНИАН.

    Адвокат отметил, что из-за соответствующей публикации "под большой угрозой оказалась лицензия компании Wtorplast." Шевчук подчеркнул, что "тезис издания о том, что это коррупционная сделка", никогда не может касаться польской компании, так как она отчитывается международным рейтинговым агентствам и международному аудиту.

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