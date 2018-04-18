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    Общество

    Группа моряков грозит Порошенко возвращением в Крым

    (обновлено: )1689185
    Группа из 35 военных моряков подписала открытое обращение к президенту Украины, в котором они указывают на нерешенный вопрос с жильем для них и их семей. Офицеры просят не подталкивать их "принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса".
    Украинские моряки на учениях Sea Breeze
    Сайт правительства Украины

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Группа покинувших в 2014 году Крым офицеров ВМС Украины обратилась к президенту Петру Порошенко с просьбой предоставить им жилье взамен оставленного на полуострове.

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    В открытом письме моряки отмечают, что в 2014 году они выполнили указания командования и покинули Крым, оставив там свое имущество и служебное жилье. С тех пор, пишут офицеры, руководство страны не сделало ничего для обеспечения служащих ВМС квартирами, сообщает "Думская".

    Фото Думская.net
    Письмо украинских моряков, которые грозят Порошенко вернуться в Крым, если им не выделять жилье

    "Мы честно исполняем свой служебный долг, большинство является участниками АТО, а некоторые имеют государственные награды за выполнение боевых заданий. Поражает циничное отношение к военнослужащим и членам их семей, которые остались патриотами своей страны… Надеемся, что руководство государства не останется в стороне в решении вопроса семей военных моряков и не будет подталкивать военнослужащих ВМС после увольнения в запас, вместе с семьями возвращаться в оккупированный Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса, что наталкивает на опасность как собственную жизнь военных, так и жизнь наших семей", — говорится в письме, которое подписали 35 человек.

    Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал указ, по которому бывшие украинские военные, имеющие российское гражданство и живущие в Крыму, получили право на предоставление жилья.

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