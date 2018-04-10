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    Общество

    Ученые запретили есть по утрам овсянку

    (обновлено: )60602
    Рекомендуется употреблять овсяную кашу не с утра, а в обед. На завтрак они советуют делать выбор в пользу яиц или куриного мяса. От овсянки, в свою очередь, не стоит отказываться полностью.
    Овсянка. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. Принято считать, что овсяная каша является идеальным вариантом для завтрака из-за своей исключительной пользы и энергетической ценности. Однако, передает "Vista News", недавно исследователи установили, что овсянка производит негативный эффект на организм человека. Причина — обилие в ней фитиновых кислот.

    Эти соединения способны тормозить процесс пробуждения. Более того, они вызывают проблемы с костями и суставами за счет влияния на пищеварительную систему. Было доказано, что фитиновые кислоты не дают кишечнику нормально всасывать кальций, содержащийся в пище. Получается, каша далеко не идеальный источник утренней энергии.

    Эксперты рекомендуют употреблять овсяную кашу не с утра, а в обед. На завтрак они советуют делать выбор в пользу яиц или куриного мяса. От овсянки, в свою очередь, не стоит отказываться полностью. Она является ценным источником клетчатки, для работы желудочно-кишечного тракта. Специалисты призывают чередовать овсяную кашу с кукурузной, пшенной или гречневой кашей.

    Напомним, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун дала украинцам важный healthy-совет.

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