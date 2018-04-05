Национальная служба здоровья: странное ведомство с сомнительными задачами

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Кабмин назначил главой Национальной службы здоровья заместителя гендиректора по стратегическому развитию ООО "Isida-IVF" Олега Петренко. По результатам тестирования и собеседования он набрал на 1,5 балла больше своего ближайшего конкурента — бывшего замминистра юстиции Андрея Вишневского, который мог занять пост главы НСО в случае отказа победителя конкурса.

Предполагается, что Национальная служба здоровья должна начать работу уже в июне. Этот новый госорган будет руководить финансовой системой медицины в Украине.

Насколько эффективной будет работа нового ведомства, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал президент общественного союза "Украинское агентство по оценке технологий здравоохранения", доктор фармацевтических наук Константин Косяченко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Смотрите также: Эксперт о фальсификате

На думку заступника міністра охорони здоров’я, цю службу оточили контролем з однією метою – виключити корупцію. Всі гроші будуть зберігатись на казначейських рахунках. Чи допоможе це виключити корупцію повністю?

— Треба буде подивитись. Ніколи не можна сказати, як то кажусь, на березі, який буде улов. Тому складно сказати, чи буде там корупція, чи не буде.

Мені б хотілося вірити, що Національна служба здоров’я буде працювати з новими інструментами, скажімо, буде запроваджувати економічні інструменти нові, буде використовувати оцінку технології охорони здоров’я, яка використовується в усіх країнах світу для того, щоб порахувати ті чи інші послуги, порахувати, чи потрібні нові технології, які лікарські засоби будуть включені в ті чи інші протоколи лікування.

Тому дуже багато повноважень у цієї служби, і завжди є застереження, коли ці повноваження концентруються в новому місці. Але зразу сказати, чи буде щось погано, чи буде добре, я думаю, що ніхто не може взяти на себе таку відповідальність.

Тут головне що для людини, яка очолить службу? Це повинна бути людина з профільною освітою чи це повинен бути менеджер, технократ?

— Людина, яка очолила цю службу, це повинен бути високоефективний, висококваліфікований менеджер, який збере справжню команду і зробить так, щоб ця структура працювала абсолютно прозоро і підзвітно всім і органам, і, скажімо, громадськості, таке інше, тому що немає жодної, мені здається, в нашій країні людини, яка б могла знати все, що буде робити ця служба здоров’я.

Вона буде і закуповувати послуги, ціну індикативну встановлювати на ті чи інші послуги, платити, скажімо, закладам охорони здоров’я, якщо це відбудеться, те, що кажуть, що гроші будуть ходити за пацієнтом і все таке інше.

Тому правильно, щоб була створена вірна, професійна команда, і це було дуже прозоро і підзвітно.

Напомним, член общественного совета при Минздраве Алексей Шершнев в эфире "ГС" отметил, что медицинская реформа позволит детенизировать поток благотворительных взносов врачам, лишив их незаслуженного заработка.