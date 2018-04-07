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    Всемирный день здоровья. Справка

    Тема:

    Медреформа или медицинский геноцид? (330)

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    Всемирный день здоровья отмечается ежегодно с 1950 года с целью привлечения внимания людей во всем мире к основным проблемам общественного здравоохранения, стоящим перед международным сообществом.
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    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Всемирный день здоровья отмечается в субботу.

    Ниже приводится справочная информация.

    Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля в ознаменование годовщины основания Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 1948 году.

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    С 1950 года Всемирный день здоровья отмечается ежегодно с целью привлечения внимания людей во всем мире к основным проблемам общественного здравоохранения, стоящим перед международным сообществом. В этот день начинается осуществление долгосрочных программ санитарного просвещения, которые продолжаются в течение длительного времени после 7 апреля.

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    Каждый год выбирается какая-либо тема Всемирного дня здравоохранения, которая освещает одну из приоритетных областей деятельности ВОЗ.

    В 2013 году темой Всемирного дня здоровья была выбрана гипертония, в 2014 году – трансмиссивные болезни, в 2015 году – безопасность пищевых продуктов, в 2016 году – диабет, в 2017 году – депрессии.

    Всемирный день здоровья в 2018 году пройдет под лозунгом "Здоровье для всех".

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    На сегодняшний день по меньшей мере половина людей в мире не могут получать основные услуги здравоохранения. Более 800 миллионов человек (почти 12% населения мира) расходуют как минимум 10% своего семейного бюджета на услуги здравоохранения для себя, больного ребенка или другого члена семьи.

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