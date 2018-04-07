Горбатюк назвал основные проблемы закона об амнистии майдановцев

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Закон об амнистии участников Революции достоинства противоречит Уголовному кодексу Укаины, заявил руководитель Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

"Само решение Верховной Рады о том, что эти лица не могут нести ответственность, есть. И согласно Конституции Украины и Уголовному кодексу, то, что смягчает ответственность лица, должно применяться. В этом как раз проблематика этого дела, у нас уже было одно уголовное производство, где 18 февраля на Крепостном один из майдановцев захватил автомобиль и, управляя им, наехал на другого майдановца, в результате чего тот погиб. Мы направляли в суд обвинительный акт, районный суд применил этот закон, а Апелляционный суд сказал, что по этой процедуре он не может быть применен, поскольку он противоречит Уголовно-процессуальному кодексу", — заявил Горбатюк в эфире телеканала ZIK.

Руководитель Департамента спецрасследований ГПУ пояснил, что общие положения амнистии такие: идет расследование, сбор доказательств, лицу сообщают о подозрении, оно дает согласие на применение амнистии, дело направляют в суд и закрывают — лицо не несет ответственности.

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Горбатюк отметил, что на тот момент, когда депутаты голосовали за закон об амнистии майдановцев, они не знали, как дальше будут развиваться события. Главной целью тогда было принять закон, чтобы правоохранительные органы, которые на тот момент арестовывали, бездоказательно задерживали протестующих, прекратили произвол по отношению к майдановцам. Однако, по его словам, с тех пор прошли четыре года и прокуроры подготовили письмо главы ГПУ по проблематике закона об амнистии и необходимости инициировать изменения.

"Но этого не происходило… Законодатели на это никак не реагировали", — отметил он.

Горбатюк также обратил внимание на то, что в законе об амнистии лицо, которого "простили", считается виновным.

"И этот закон говорит — нет, у вас не отсутствует состав преступления, а "я вас прощаю", законодатель говорит. Для чего меня прощать, если я защищался, если я действовал правомерно в этой ситуации? Это очень важный момент, недостаток этого закона", — резюмировал представитель ГПУ.

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Напомним, 3 апреля во Львове был задержан активист Евромайдана Иван Бубенчик. В тот же день его доставили в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Напомним, Бубенчик в 2016 году в интервью СМИ признался, что стрелял в "беркутовцев", однако позже он опроверг свои же заявления. Многие эксперты, а также другие активисты Майдана сомневаются в правдивости заявлений Бубенчика.