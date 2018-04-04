В ГПУ назвали "охраной общественного порядка" расстрел майдановцев

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Спикер ГПУ Андрей Лысенко заявил, что 20 февраля 2014 на Майдане в Киеве бойцы "Беркута" "охраняли общественный порядок". Об этом спикер ГПУ написал на странице в соцсети Facebook .

По его словам, Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины расследует преступления во время протестных акций в ноябре 2013 года — феврале 2014 года, в частности расследования убийств как протестующих, так и правоохранителей.

"03.04.2018 года, сообщается о подозрении лицу, которое принимало участие в протестных акциях в совершении 20 февраля 2014 на Майдане Незалежности в Киеве убийств работника правоохранительного органа и военнослужащего внутренних войск и покушения на убийство военнослужащего в связи с их деятельностью по охране общественного порядка, а также приобретении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, то есть преступлений, предусмотренных п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115, ст. 348, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины", — написал он.

Напомним, активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля. Как сообщил руководитель департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, Бубенчику объявлено о подозрении в убийстве правоохранителей во время акций протеста в центре Киева в феврале 2014 года. Задержанный был доставлен из Львова в Печерский райсуд столицы для избрания меры пресечения, однако суд отложил заседание на неопределенный срок.