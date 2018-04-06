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    Общество

    СБУ изъяла под Киевом оружие из АТО

    (обновлено: )71
    Сотрудники СБУ изъяли в Киевской области оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из района проведения АТО. Установлено, что житель одного из райцентров хранил арсенал в арендованных помещениях бывших насосных станций.
    Оружие из АТО в Киевской области
    ssu.gov.ua

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины изъяла в Киевской области оружие, вывезенное из района проведения военной операции в Донбассе, сообщает в пятницу пресс-служба СБУ.

    "Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в Киевской области оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из района проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении на сайте спецслужбы.

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    Установлено, что житель одного из районных центров Киевской области  хранил арсенал в арендованных помещениях бывших насосных станций. Оружие злоумышленник лично привозил из района проведения военной операции после поездок по личным делам.

    ssu.gov.ua
    Оружие из АТО в Киевской области

    Сообщается, что во время обысков указанных помещений оперативники спецслужбы обнаружили гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов различного калибра. Изъятое оружие направлено на экспертизу.

    Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе. 

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