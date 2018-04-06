СБУ изъяла под Киевом оружие из АТО

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины изъяла в Киевской области оружие, вывезенное из района проведения военной операции в Донбассе, сообщает в пятницу пресс-служба СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины изъяли в Киевской области оружие и боеприпасы, незаконно вывезенные из района проведения антитеррористической операции", — говорится в сообщении на сайте спецслужбы.
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Установлено, что житель одного из районных центров Киевской области хранил арсенал в арендованных помещениях бывших насосных станций. Оружие злоумышленник лично привозил из района проведения военной операции после поездок по личным делам.
Сообщается, что во время обысков указанных помещений оперативники спецслужбы обнаружили гранату РГД-5 с запалом, ручной пулемет Калашникова, дымовую шашку и более двухсот патронов различного калибра. Изъятое оружие направлено на экспертизу.
Нелегальный оборот оружия в Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.