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    Шабовта: депутаты носят оружие незаконно

    (обновлено: )128
    Самая большая беда правоохранительной системы в любом государстве, если она полностью заангажирована. Тогда она утрачивает способность функционально действовать согласно закону, потому что подчинена чьим-то политическим интересам, указал Сергей Шабовта.
    Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта
    РИА Новости Украина

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    Народные депутаты имели бы право на ношение оружия только при условии, если бы в стране действовал закон об обороте оружия. А пока такого закона нет, вооруженные народные избранники тоже вне закона. Но это их не смущает, поскольку они давно приписали себя к лику небожителей. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

    Пистолет
    http://www.flickr.com/ronguillen
    Оружие как средство коммуникации, Кличко как средство дружбы

    Президент Украины Петр Порошенко в среду, 21 марта, подписал принятый парламентом закон, запрещающий депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной Рады, Администрацию президента и Кабмин.

    В связи с этим у многих возник вопрос: депутаты защитили себя, но кто защитит простых граждан в условиях, когда страна буквально наводнена оружием? Ведь не проходит дня без сообщений о стрельбе или взрывах гранат в мирных украинских городах…

    "Кто будет защищать простых украинцев? Да никто. Самое страшное заключается в том, что и желания выраженного нет. Есть  разные ветви правоохранительной системы, но… Я не единожды говорил, что самая большая беда правоохранительной системы в любом государстве, если она полностью ангажирована. Она утрачивает способность функционально действовать согласно закону, потому что она подчинена чьим-то политическим интересам", — обрисовал ситуацию Шабовта.

    Он добавил, что "именно такой на сегодняшний день является вся правоохранительная система в Украине.

    "Поэтому ждать от нее каких-то масштабных действий, какого-то анализа и какого-то планирования своих шагов — это смешно и странно", — констатировал эксперт.

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    Он также отметил "очень показательный" факт: первый же день реализации принятого нардепами закона о запрете оружия под куполом Верховной Рады увенчался "ярким и убедительным поступком двух удивительных людей — Семена Семенченко и Владимира Парасюка", которые "при попытке не пропустить их, поскольку детекторы срабатывали на наличие металла, ничего другого, как устроить мордобой и толканину, они ничего не могли придумать".

    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"
    Эксперт об использовании нелегального оружия на бытовом уровне

    "Это вроде бы, мелочь, но она крайне показательна. Как и вся развязанная под куполом вообще вся эта трескотня с законом о запрете (оружия в Раде — ред.)… Ни один народный депутат не сказал самого очевидного: нардеп имел бы право на ношение оружия только при наличии в стране закона об обороте этого оружия", — сказал эксперт. А без этого "бахвальное" ношение депутатами стволов — прямое нарушение законодательства, предполагающее, в том числе, и уголовную ответственность.

    "Но у меня такое странное ощущение, когда я слушаю выступления наших законодателей… Ну, они себя к лику небожителей давно приписали. Их интерпретация неприкосновенности выглядит таким образом, что даже если народный депутат будет публично и цинично совершать какое-нибудь смертоубийственное действо, то его все равно нельзя трогать по той причине, что он, оказывается, неприкосновенный. Это полный абсурд. Нет ни единой страны в цивилизованном пространстве на земном шаре… где членам высшего законодательного органа были бы даны подобные привилегии", — резюмировал Шабовта.

    Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Надежда Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. После этого депутаты выступили с законодательной инициативой запретить приносить оружие в зал.

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