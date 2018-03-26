Шабовта: депутаты носят оружие незаконно

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Народные депутаты имели бы право на ношение оружия только при условии, если бы в стране действовал закон об обороте оружия. А пока такого закона нет, вооруженные народные избранники тоже вне закона. Но это их не смущает, поскольку они давно приписали себя к лику небожителей. Об этом сказал на пресс-конференции в РИА Новости Украина президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта.

Президент Украины Петр Порошенко в среду, 21 марта, подписал принятый парламентом закон, запрещающий депутатам приносить холодное и огнестрельное оружие в здание Верховной Рады, Администрацию президента и Кабмин.

В связи с этим у многих возник вопрос: депутаты защитили себя, но кто защитит простых граждан в условиях, когда страна буквально наводнена оружием? Ведь не проходит дня без сообщений о стрельбе или взрывах гранат в мирных украинских городах…

"Кто будет защищать простых украинцев? Да никто. Самое страшное заключается в том, что и желания выраженного нет. Есть разные ветви правоохранительной системы, но… Я не единожды говорил, что самая большая беда правоохранительной системы в любом государстве, если она полностью ангажирована. Она утрачивает способность функционально действовать согласно закону, потому что она подчинена чьим-то политическим интересам", — обрисовал ситуацию Шабовта.

Он добавил, что "именно такой на сегодняшний день является вся правоохранительная система в Украине.

"Поэтому ждать от нее каких-то масштабных действий, какого-то анализа и какого-то планирования своих шагов — это смешно и странно", — констатировал эксперт.

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Он также отметил "очень показательный" факт: первый же день реализации принятого нардепами закона о запрете оружия под куполом Верховной Рады увенчался "ярким и убедительным поступком двух удивительных людей — Семена Семенченко и Владимира Парасюка", которые "при попытке не пропустить их, поскольку детекторы срабатывали на наличие металла, ничего другого, как устроить мордобой и толканину, они ничего не могли придумать".

"Это вроде бы, мелочь, но она крайне показательна. Как и вся развязанная под куполом вообще вся эта трескотня с законом о запрете (оружия в Раде — ред.)… Ни один народный депутат не сказал самого очевидного: нардеп имел бы право на ношение оружия только при наличии в стране закона об обороте этого оружия", — сказал эксперт. А без этого "бахвальное" ношение депутатами стволов — прямое нарушение законодательства, предполагающее, в том числе, и уголовную ответственность.

"Но у меня такое странное ощущение, когда я слушаю выступления наших законодателей… Ну, они себя к лику небожителей давно приписали. Их интерпретация неприкосновенности выглядит таким образом, что даже если народный депутат будет публично и цинично совершать какое-нибудь смертоубийственное действо, то его все равно нельзя трогать по той причине, что он, оказывается, неприкосновенный. Это полный абсурд. Нет ни единой страны в цивилизованном пространстве на земном шаре… где членам высшего законодательного органа были бы даны подобные привилегии", — резюмировал Шабовта.

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения, что депутат Надежда Савченко пришла в Раду с оружием и гранатами. Сама Савченко заявила, что многие депутаты приходят в парламент с оружием. После этого депутаты выступили с законодательной инициативой запретить приносить оружие в зал.