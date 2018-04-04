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    Общество

    Украина пообещала "немедленно реагировать" на суда из Крыма

    (обновлено: )413114
    Как заявил помощник главы погранслужбы Олег Слободян, "на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно".
    Город Севастополь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Государственная пограничная служба Украины в рамках законодательства будет "немедленно реагировать" на суда, входящие и выходящие из портов Крыма, заявил в среду помощник главы погранслужбы Олег Слободян.

    "Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно", — цитирует Слободяна интернет-издание "Обозреватель".

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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