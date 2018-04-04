В Крыму могут возникнуть проблемы с питьевой водой

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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Низкие уровни воды на открытых водозаборных сооружениях Крыма могут привести в 2018 году к нарушению снабжения населения полуострова питьевой водой, предупреждает российский центр "Антистихия".

Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.

"Сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с нарушением водоснабжения населения питьевой водой в результате низких уровней воды на открытых водозаборных сооружениях на территории Южного ФО (РФ — Ред.)", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

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По данным центра "Антистихия", в 2017 году низкий уровень воды в водохранилищах Крыма сохранялся в Керчи, Судаке и Феодосии, а также в Ленинском районе. На середину декабря прошлого года наполняемость Феодосийского водохранилища составляла 35,9%, Ленинского — 30,4%, Станционного — 24,3% (на аналогичный период 2016 года Феодосийское водохранилище было наполнено на 39%, а Ленинское — на 33%).

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.