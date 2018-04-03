"Хочешь бухать - учись". Порошенко предложили запретить продажу алкоголя людям без "вышки"

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Петру Порошенко предлагают запретить продавать алкоголь людям, которые не имеют высшего образования. Петиция с таким предложением появилась на сайте электронных петиций президента Украины.

Автор петиции Максим Полуян уверен, что подобная мера может стать реальным толчком для страны к долгосрочному развитию.

"Никто не предлагает долгосрочную и реальную программу развития, а я предложу. Один закон, который убивает сто зайцев. Запретить продажу алкоголя людям без высшего образования. В результате престиж знаний взлетает до небес даже в самой невежественной среде. Люди с плохо тренированным мозгом (самые уязвимые) выведены из-под удара по их слабому интеллекту. Хочешь бухать — учись! Отсюда следует бесчисленное количество всяких качественных последствий. Один закон изменит мир", — утверждает автор.

Напомним, в 2016 году Киеве вступил в силу запрет на ночную продажу алкоголя. Киевсовет ограничил продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в ночное время — с 23.00 до 10.00. 26 июля 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отменил обязательство Киевсовета отменить решение о запрете продажи алкоголя в столице в ночное время.

В январе 2018 в Киеве был отменен запрет на продажу алкоголя в МАФах.