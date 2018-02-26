В Киеве за год объемы нелегального алкоголя выросли в два раза

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В течение 2017 столичные налоговики изъяли нелегального алкоголя более чем 43 млн грн.

Годом ранее этот показатель составлял чуть более 23 млн грн, в ответ на запрос УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГФС в Киеве.

"По результатам проведенного комплекса мероприятий по отработке рынка алкогольных напитков сотрудниками оперативного управления совместно со следователями подразделениями ГУ ГФС в Киеве прекращена деятельность 5 подпольных производств, из которых 4 — ликеро-водочных изделий, 1 — спирта", — говорится в сообщении.

В прошлом году из незаконного оборота столичными налоговиками было изъято 14,9 тыс. дал нелегального спирта и 8,2 тыс. дал ликеро-водочных изделий на общую сумму 43580000 грн.

В ГФС напомнили, что в течение 2016 году налоговики столицы прекратили деятельность 9 подпольных производств по изготовлению ликеро-водочных изделий и спирта. Тогда общая сумма изъятых нелегальных алкогольных напитков и спирта составляла 23480000 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине за год цены на алкогольные напитки выросли на 11,4%.