Под Житомиром изъяли 6,3 тыс литров алкогольного фальсификата

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Житомирской области совместно с правоохранителями разоблачила реализацию незаконно изготовленной алкогольной продукции.

"В частности, в вторник, в ходе досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины, прокуратурой области совместно с налоговой милицией области проведен ряд санкционированных обысков в местах хранения и сбыта незаконно изготовленного алкоголя на территории Житомирской и Киевской областей. По результатам пяти обысков в арендованных ангарных помещениях обнаружено и изъято 6340 литров фальсифицированных алкогольных напитков. Сейчас в суд подано ходатайство о наложении ареста на фальсификат", — сообщает прокуратура Житомирской области.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в течение 2017 столичные налоговики изъяли нелегального алкоголя более чем 43 млн грн. Годом ранее этот показатель составлял чуть более 23 млн грн.