наверх
21.03.201820:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.44+ 0.08
  • EUR32.54+ 0.12
Рубрики
Ещё
    Общество

    Под Житомиром изъяли 6,3 тыс литров алкогольного фальсификата

    (обновлено: )26
    Прокуратура Житомирской области совместно с налоговиками во время обысков обнаружили более 6,3 тыс литров незаконно изготовленного алкоголя.
    Суррогатный алкоголь
    chrg.gp.gov.ua

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Прокуратура Житомирской области совместно с правоохранителями разоблачила реализацию незаконно изготовленной алкогольной продукции.

    Алексей Дорошенко, генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    А нужна была спешка? Эксперт о повышении акцизов на алкоголь

    "В частности, в вторник, в ходе досудебного расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 204 УК Украины, прокуратурой области совместно с налоговой милицией области проведен ряд санкционированных обысков в местах хранения и сбыта незаконно изготовленного алкоголя на территории Житомирской и Киевской областей. По результатам пяти обысков в арендованных ангарных помещениях обнаружено и изъято 6340 литров фальсифицированных алкогольных напитков. Сейчас в суд подано ходатайство о наложении ареста на фальсификат", — сообщает прокуратура Житомирской области.

    Санкция указанной статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

    Ранее сообщалось, что в течение 2017 столичные налоговики изъяли нелегального алкоголя более чем 43 млн грн. Годом ранее этот показатель составлял чуть более 23 млн грн.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко. Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности
    Транспорт остановился на трассе Днепр - Запорожье из-за плохих погодных условий
    Зима вернулась: весенние снегопады накрыли Украину
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Борис Джонсон. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России